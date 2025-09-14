  • News24
Attenzione

Frana sulla Statale della Val Trebbia, circolazione ripristinata: si transita a senso unico alternato

Il dissesto è avvenuto all’altezza del km 41,460. Esiste un percorso alternativo, più lungo, che prevede l'utilizzo delle strade provinciali 48 e 17 con itinerario Casoni-Loco.

Mele, frana sulla statale: una casa in bilico

Genova. Completati i primi interventi di messa in sicurezza, la statale 45 “di Val Trebbia” è nuovamente aperta al transito a Montebruno. A comunicarlo Anas in una nota stampa che arriva dopo una giornata di interventi in loco.

La carreggiata è stata interessata da un movimento franoso nel tardo pomeriggio di venerdì 12 settembre, cosa che ha indotto la chiusura della circolazione viaria. Oggi, dopo i primi interventi, la viabilità è stata ripristinata ma provissoriamente regolata con il senso unico alternato.

Il dissesto è avvenuto all’altezza del km 41,460. Esiste un percorso alternativo, più lungo, che prevede l’utilizzo delle strade provinciali 48 e 17 con itinerario Casoni-Loco.

