Il Comune di Genova approva all’unanimità la proposta di Forza Italia di riattivare la commissione Segre

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha approvato oggi all’unanimità l’ordine del giorno straordinario proposto dal capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia, che impegna a costituire ex novo la commissioneSegre “alla luce del clima di intolleranza, razzismo, antisemitismo, omofobia e istigazione all’odio e alla violenza, anche verbale come l’hate speech che si sta sempre più diffondendo a livello internazionale, nazionale e locale”, si legge nel testo della proposta.

La commissione speciale deve il suo nome alla Senatrice a vita Liliana Segre, classe 1930, ebrea deportata all’età di 13 anni nel campo di concentramento di Auschwitz e custode della Memoria dell’Olocausto ebraico, già bersaglio di innumerevoli attacchi, insulti e minacce antisemiti, tanto da finire sotto scorta all’età di 80 anni.

“Ringrazio tutti i colleghi di opposizione e di maggioranza che hanno votato all’unanimità questa iniziativa avanzata in conferenza dei capigruppo – dichiara Mascia – oggi più che mai serve una sede istituzionale dove analizzare, prevenire e mediare i conflitti più e meglio di quanto possa farsi nelle piazze o altrove. La violenza anche solo verbale di insulti, minacce e intimidazioni non deve avere alcun diritto di cittadinanza nemmeno nel confronto politico”.