La Fontanabuona ferita dal maltempo: è polemica per i detriti nei torrenti e sullo scolmatore del Lavagna

Genova. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria, e in particolare la Val Fontanabuona nell’entroterra del Tigullio, la situazione nelle aree più danneggiate sta gradualmente tornando alla normalità. Un contributo fondamentale arriva dalla colonna mobile della Protezione civile regionale, che si è attivata prontamente per supportare le operazioni di ripristino, mentre l’assessore Giampedrone ha annunciato la richiesta dello stato di emergenza.

Nonostante il miglioramento generale, però, persistono alcune criticità, soprattutto nel comune di Favale di Malvaro. La frazione di Cassottano rimane isolata a causa del crollo di una porzione di strada. I residenti possono raggiungere le proprie case solo a piedi attraverso un percorso alternativo. Per risolvere la situazione, l’assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha annunciato che oggi verrà effettuata una valutazione tecnica sul danno e che i lavori di ricostruzione inizieranno all’inizio della prossima settimana. Inoltre, la frazione di Malvaro è ancora senza acqua corrente, e la fornitura è garantita da Iren tramite autobotti.

A Cicagna non si registrano persone evacuate e sono in corso sopralluoghi per valutare altre criticità. A preoccupare il destino dell’antico ponte di Isolalunga, praticamente distrutto dalle acque del Malvaro. Intanto, si lavora alla pulizia e al ripristino dei sistemi fognari del centro del paese. A Lorsica, invece, tutte le strade sono tornate percorribili e le persone non sono più isolate, ma risulta fortemente danneggiato l’antico mulino della frazione Acqua di Sopra, quasi distrutto dall’acqua del torrente Malvaro. A Fontanigorda, la statale 45 è attualmente oggetto di interventi di pulizia e messa in sicurezza da parte di ANAS, con l’obiettivo di riaprire la circolazione a doppio senso entro la giornata di oggi. Infine, a San Colombano Certenoli, il ponte Calvari rimane chiuso, ma sono disponibili percorsi alternativi a breve distanza che permettono di attraversare il fiume senza interruzioni. La Camera di Commercio di Genova ricorda alle imprese e ai professionisti che hanno subito danni a seguito della forte ondate di maltempo che ha colpito la provincia di Genova nei giorni scorsi che per segnalare i danni occorre compilare e inviare il Modello AE entro 30 giorni dalla data dell’evento.

L'antico ponte di Isolalunga, quasi distrutto dalle acque in piena del Malvaro

Dopo la pioggia, fiumi di polemiche

E mentre la pale continuano a scavare per ripulire la vallata, il dibattito pubblico si infiamma. A tenere banco è soprattutto l’analisi delle cause degli allagamenti e delle esondazioni del Lavagna, il torrente immissario dell’Entella che in questa ondata di maltempo ha evidenziato tutte le sue criticità. Sul tema è tornato a rilanciare la propria analisi Umberto Righi, della Fi.Ma, Pescasportiva agonistica e ricreativa – gestione acque e tutela ittica e ambientale, che da sempre segue l’evoluzione ambientale della zona: “Bisogna ricordare che il Lavagna ha un bacino idrico di 136,2 kmq ed è il principale immissario dell’Entella, il cui bacino totale, che comprende anche quello Sturla e del Graveglia, arriva a 364 kmq”. Una potenza che, come abbiamo visto, sa esprimersi con grande rapidità.

Il problema, secondo Righi, sta nella manutenzione del territorio e degli alvei, sempre più ristretti dal cemento e sempre con meno margini di manovra. Ma sono soprattutto i depositi di ghiaia non gestiti a creare le maggiori criticità: “Sedimenti che in molti casi sommergono con diversi strati, anche di metri, il vecchio letto del fiume, togliendo di fatto portata idrica allo stesso, proprio in caso di forte piene, procurando l’esondazione delle piane golenali, oggi in molti casi occupate da edificazioni più o meno “ingombranti”. In altri casi questi accumuli di ghiaia molto evidenti, producono deviazioni del corso idrico, con turbolenze ed erosione degli argini, facendo crollare piste ciclabili, strade e pure muri di piazzali troppo eretti vicino all’alveo”. Sedimenti che da anni sono al centro della polemica anche per quanto riguarda la funzionalità della foce dell’Entella, spesso responsabile di delle esondazioni del grande fiume.

Cosa si dovrebbe fare, quindi? “Pulire il fiume, togliendo le piante in alveo o frantumarli con la ceppatrice, asportare la ghiaia depositata sul vecchio alveo, ove possibile allargare l’alveo per dare polmone alla piena, creando pure aree di deposito naturale della ghiaia trascinata a valle dalle piene, come per esempio a Carasco l’ampia ansa sopra al Ponte Vecchio naturale area di deposito che un tempo veniva tenuta asportata formando quasi un lago da sponda a sponda come 4 campi di calcio. Questi i lavori sono inevitabili ed urgenti, in quanto nelle arre golenali non vi sono più i naturali spazi che il fiume occupava con l’onda di piena, e dove sono sparite le briglie nel fiume per la captazione dei canali irrigui. In corrispondenza della briglia si costruiva un argine di intersezione fatto con muri a secco, con lo scopo di raccogliere l’onda di piena che allagava la golena, lasciando al suolo i ricchi nutrienti contenuti nei fanghi di piena utili per la coltivazione. Tutto sparito, tutto distrutto, tutto occupato da cemento e case. Anche gli argini un tempo in terra, palizzate o gabbioni, ora sono in massi di cava, rubando metri al fiume per allargare piazzali e posteggi. A tutto vi è rimedio, basta voler trovare la soluzione, ma con criterio e coscienza, la politica deve agire prima che oltre ai danni si dovrà fare la conta dei morti. Il fiume e l’acqua non guardano in faccia a nessuno“.

Scolmatore del Lavagna, lo scontro politico

Poche ore prima che l’ondata di maltempo, da Regione Liguria era arrivata la notizia di un nuovo studio idraulico sul bacino dell’Entella per esplorare l’idea di uno scolmatore del torrente Lavagna, che, come abbiamo visto, è il principale portatore d’acqua della zona.

L’idea, accolta con entusiasmo dalle istituzioni locali, di fatto potrebbe disinnescare il progetto, vetusto e molto criticato, della diga Perfigli. Ma di fatto non è una novità. Su Genova24 ne parlavano già nell’ottobre del 2022, quando, con l’apertura dei primi cantieri sulla piana dell’Entella Davide Grillo, esponente del Movimento 5 Stelle e all’epoca candidato sindaco nella stessa Chiavari, lanciava l’idea della grande galleria scolmatrice il cui progetto base prevedeva la captazione delle acque del torrente Rupinaro, dirottate a mare attraverso un tunnel sotterraneo di quasi tre chilometri che sfocia presso la spiaggia del sale, a ovest delle ultime propaggini urbane del comune di Chiavari. “Lo scolmatore andrebbe fatto partire all’altezza di via Gazzo a Carasco, da quel punto si dovrebbe scavare una galleria lunga circa quattro chilomentri, prendendo anche le acque del Campodonico – sottolineava Grillo – Questa soluzione consentirebbe di scolmare circa 600 m3/s, diminuendo sensibilmente la portata dei corsi d’acqua in caso di necessità”.

L’apertura di questi giorni da parte di Regione Liguria di una soluzione simile, quindi, scatenata la risposta politica dello stesso Grillo. “Ci sono voluti anni perché la politica locale arrivasse a riconoscere come praticabile la proposta che avevo già messo nero su bianco. Nel frattempo, però, tempo e soldi sono andati persi in discussioni sterili e in progetti campati in aria – commenta oggi – Non è certo la prima volta che accade. Lo stesso copione lo abbiamo vissuto con il depuratore: da più di dieci anni sosteniamo che dovesse rimanere a Preli, e solo ora, dopo anni di opposizioni e accuse, anche chi governava arriva a dire che quella era la scelta giusta. Ancora una volta la realtà dimostra che le nostre posizioni non erano frutto di improvvisazione, ma di buon senso. Eppure, ogni volta che intervengo, vengo etichettato come “incompetente” o come uno che non porta proposte. Le idee non sono mai mancate, semplicemente non erano prese in considerazione perché portavano la firma di Davide Grillo. Bastava cambiare etichetta e improvvisamente diventavano proposte serie. Oggi chi governa Chiavari e la Regione si trova costretto a rincorrere quanto avevo già suggerito, e questo la dice lunga sulla credibilità di chi continua a dipingermi come uno che non ha idee. Chiavari e il Tigullio meritano amministratori capaci di guardare avanti, non politici che perdono tempo a screditare chi propone soluzioni per poi, dopo anni, ritrovarsi a doverle copiare”.

Foto e video tratti dalla pagina facebook “Comitato Salviamo la Fontanabuona”