  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Annuncio

Foce, dopo anni di degrado sparisce l’ex Mondobimbo: lunedì al via la demolizione

Telefonata Salis-Paroli, si sblocca l'impasse: "Una ferita aperta, vogliamo che diventi uno spazio per lo sport all'aria aperta"

mondobimbo

Genova. Inizieranno lunedì i lavori di demolizione della struttura che ospitava Mondobimbo alla Foce, nei pressi della spiaggia di Punta Vagno. Lo ha annunciato oggi la sindaca Silvia Salis a margine della chiusura del tour dei municipi in spianata Castelletto.

“L’area Mondobimbo è una ferita in fondo a corso Italia, un luogo di degrado, è un luogo anche molto pericoloso – ha spiegato Salis -. Ho dovuto chiamare il presidente Autorità portuale Matteo Paroli, perché quella è un’area di sua competenza. E voglio ringraziarlo, voglio veramente ringraziarlo perché prontamente, pur essendo arrivato da poco a Genova, ha compreso quanto fosse un problema e rappresentasse un pericolo, per cui è già stato transennato. Lunedì inizieranno i lavori di demolizione”.

Un tempo spazio concepito per far giocare i bambini, prenotabile per feste ed eventi, da tre anni è chiuso e abbandonato al degrado, mentre l’attività si è trasferita più a levante.

Ma non solo: negli ultimi tempi è diventato anche un riparo per senzatetto, accampati nella struttura in condizioni igieniche drammatiche. L’area è da tempo nota per problemi di ordine pubblico: a luglio una ragazza di 25 anni ha denunciato di essere stata violentata dopo una serata in discoteca.

“Era tanti anni che si aspettava che si facesse qualcosa di quel luogo di degrado e vogliamo che quel luogo diventi una piazza per lo sport all’aria aperta e per la cittadinanza“, conclude Salis.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.