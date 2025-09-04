Genova. Sono entrate nel vivo le riprese di Föa, il film d’esordio della 28enne genovese Margherita Ferrari, cortometraggio ambientato a Genova durante le manifestazioni del G8.

Nei giorni scorsi la città ha fatto un salto indietro di 24 anni, ritrovandosi davanti le griglie installate ai tempi nel centro storico, zona rossa, per ragioni di sicurezza, e il dispiegamento di forze dell’ordine nella zona tra piazza Alimonda, teatro della tragica morte di Carlo Giuliani il 20 luglio 2001, e via Caffa.

Di cosa parla Föa

La trama di Föa ruota intorno a Nicole, giovane donna sola in casa in gravidanza durante le manifestazioni del G8, che apre incautamente la porta a un gruppo di manifestanti. Durante la convivenza forzata il mondo privato della donna e quello pubblico dei ragazzi si scontrano e finiscono per cambiarsi reciprocamente, sino all’epilogo.

Scritto da Anita Della Cioppa, Margherita Ferrari e Veronica Penserini, Föa è il primo film diretto da una giovane autrice a essere prodotto da Numero 10, la casa di produzione fondata da Paolo Sorrentino.

Nel cast figurano Anna Ferraioli Ravel, Clara Tramontano, Ruben Mulet Porena e Giulio Cavazzini. Il film è prodotto da Paolo Sorrentino per Numero 10, da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm che curerà la distribuzione in Italia e all’estero.