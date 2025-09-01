Flotilla per Gaza, “attivisti come terroristi”. Salis scrive a Tajani: “Governo monitori la missione”

Genova. “Le esternazioni del ministro israeliano per la Sicurezza sono veramente molto preoccupanti: che un ministro dica che tratterà una spedizione umanitaria come terroristi fa capire anche il livello di follia che ormai ha raggiunto e superato questo conflitto. Io l’ho detto, farò tutto quello che posso fare per non far spegnere mai i riflettori neanche un secondo su questa spedizione, ma al di là del Comune di Genova, lo dobbiamo fare come esseri umani, come responsabili delle istituzioni”.

Con queste parole la sindaca di Genova Silvia Salis ha commentato questa mattina la notizia rilanciata dalla stampa di tutto il mondo secondo la quale il governo israeliano avrebbe presentato un piano per gestire l’eventuale arrivo della Global Sumud Flotilla con la previsione di usare carceri e modalità di arresto già usate per le persone considerate terroriste.

Un annuncio che è arrivato poche ore dopo la partenza della flotta “genovese”, salpata domenica alla volta della Sicilia, dopo la grande manifestazione di sabato sera che ha visto scendere per le strade di Genova oltre 40 mila persone che si sono unite simbolicamente alla missione. “È un grande orgoglio che dei nostri connazionali stiano partendo e stiano portando una quantità enorme di aiuti umanitari a un popolo che sta morendo di fame – ha continuato Salis – Questa la realtà. Al di là della guerra, al di là delle bombe, c’è una scientifica decisione di fare morire di fame e su questo non possiamo, nessuno di noi, voltarci dall’altra parte”.

In risposta questa mattina la sindaca ha inviato una lettera al ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. Oltre a manifestare profonda preoccupazione per le dichiarazioni del governo di Netanyahu, Silvia Salis ha rivolto un “sentito appello” per chiedere a Tajani di “monitorare con la massima attenzione la missione dei nostri concittadini, facendo sentire la vicinanza e l’appoggio delle istituzioni in una iniziativa di così alto valore”.

La reazioni della politica

“Siamo oltre l’assurdo – ha detto l’ex premier e oggi a capo del M5s Giuseppe Conte – un criminale come Netanyahu agisce impunito dopo aver trucidato oltre 60mila palestinesi, di cui 20mila bambini; chi porta aiuti umanitari con una grande spinta popolare anche dall’Italia rischia di essere trattato come un terrorista e vessato. Meloni intende lasciare da parte i selfie col cappellino per schierarsi dalla parte di chi sceglie di impegnarsi per fermare questo orrore o lascia fare, come sempre, il suo amico Netanyahu? Dirà e farà qualcosa a difesa dei suoi connazionali impegnati in questa operazione e dei tanti cittadini che l’hanno sostenuta? A quando le sanzioni e l’embargo sulle armi? La premier ha perso le parole e il patriottismo.Oltre al sostegno economico dato alle realtà italiane impegnate a portare aiuti al popolo palestinese, il M5S terrà altissima l’attenzione e si farà sentire in tutte le Istituzioni contro l’ignavia di chi ci governa. Il silenzio e l’immobilismo sono degli ignavi e dei complici”.

“Le minacce del ministro israeliano Givir contro le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flotilla vanno rispedite con forza al mittente da parte dei governi europei, del governo italiano e anche dell’Ue – ha invece commentato Elly Schlein a margine della sua visita alla Feste dell’Unità a Livorno, come riportato dall’Ansa – E’ partita la più grande missione umanitaria dal basso che cerca di rompere il blocco degli aiuti umanitari, del cibo, dell’energia, dell’acqua, ai palestinesi operato dal governo criminale di Netanyahu e dei suoi ministri che parlano apertamente della loro intenzione di cancellare Gaza e la Palestina. In questa vicenda l’unica cosa illegale sono i crimini del governo Netanyahu. Noi siamo e saremo al fianco degli attivisti della Global sumud flottilla e siamo convinti che il governo italiano debba prendere posizione per difendere gli attivisti italiani che sono a bordo“.