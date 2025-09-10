Tunisi. Continua a salire la tensione intorno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, la cui “testa” in questi giorni è alla fonda a largo di Tunisi in attesa di congiungersi con gli altri convogli provenienti da altri porti europei e fare quindi rotta su Gaza: dopo il presunto attacco avvenuto tra lunedì e martedì, questa notte si è verificato un nuovo episodio, documentato anche in questo caso dalle telecamere di bordo.

Come si vede dai video diffusi in questi minuti, infatti, una delle imbarcazioni, l’Alma, battente bandiera britannica, è stata raggiunta da un colpo all’apparenza incendiario, forse lanciato da un drone. Nel video si sente anche un allarme, mentre un attivista esce sul ponte della barca e indica qualcosa, prima di venire sfiorato dall’ordigno, per pochi centimetri. Nei secondi successivi, si vede l’intervento dell’equipaggio per spegnere l’incendio.

Nelle scorse ore sui social e giornali si è molto dibattuto su quello che poteva essere successo. Se dalla Flotilla si parla di un attacco portato con i droni da parte dei servizi israeliani, in molti hanno invece parlato di razzi di segnalazione caduti proprio sul ponte delle barche, lanciati, nel caso, con una precisione da record, va sottolineato.

In ogni caso resta il fatto che più si avvicina il giorno della partenza verso Gaza di questa missione, più cresce la tensione internazionale per una iniziativa dagli esiti incerti ma potenzialmente dirompenti.