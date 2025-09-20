Genova. Fabrizio, il 79enne affetto da una patologia neurodegenerativa progressiva deciso a ricorrere al suicidio assistito, ha fissato un appuntamento in Svizzera per per accedere all’aiuto alla morte volontaria.

A darne notizia è l’associazione Luca Coscioni, che ha da subito supportato il 79enne nella sua battaglia dopo il diniego di accesso della Asl ligure, nonostante la sussistenza delle condizioni stabilite dalla Corte costituzionale.

Un gesto di disobbedienza civile, ha rimarcato l’associazione, volto a denunciare la mancata applicazione delle sentenze costituzionali sul fine vita da parte di Regione Liguria, saranno due persone volontarie dell’Associazione “Soccorso civile”, che hanno deciso di accompagnarlo e assisterlo nel viaggio, sollevando da ogni responsabilità parenti e familiari di Fabrizio.

L’azione è compiuta per chiedere che anche la Regione Liguria applichi le regole stabilite dalla Corte, “evitando che persone in condizioni di sofferenza intollerabile siano costrette ad andare all’estero per vedere rispettato ciò che in Italia è già un diritto. “Soccorso civile”, di cui è presidente e rappresentante legale Marco Cappato, è l’associazione che organizza le azioni di disobbedienza civile per l’aiuto alla morte volontaria.

Secondo il Servizio sanitario della Regione Liguria, Fabrizio non dipende da alcun trattamento di sostegno vitale, uno dei requisiti poter accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, sulla base della sentenza “Cappato-Antoniani” 242/2019 della Corte costituzionale. Aveva chiesto la verifica delle condizioni a febbraio 2025. Dopo le visite della commissione medica, a maggio, era arrivato il diniego. A quel punto, assistito dal gruppo legale dell’Associazione Luca Coscioni, coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, Fabrizio aveva presentato un’opposizione alla decisione della Asl, chiedendo la rivalutazione del requisito del trattamento di sostegno vitale. Le nuove visite sono state effettuate a luglio, ma a Fabrizio non è mai arrivata una risposta e, non volendo aspettare altro tempo in condizioni di sofferenza intollerabile, ha deciso di andare in Svizzera per accedere al suicidio assistito.

Aveva dichiarato Fabrizio: “Come dice Pessoa: ‘la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente’. Siccome io non posso più sperimentare nulla, meglio cessare l’esistenza… Per me la vita è solo una sofferenza, bado solo a non soffrire troppo. Non mi piango addosso. Sono determinato ad andare in Svizzera per finire questa vita“.

L’uomo è affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva irreversibile, che lo ha portato a una totale perdita della capacità di parlare e a gravi disturbi motori. Attualmente comunica solo tramite gesti e, a fatica, con un tablet. È totalmente dipendente da assistenza quotidiana continua.