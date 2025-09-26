A Genova si gira un film su Bocca di Rosa: via al casting per protagonisti e figuranti

Genova. Genova torna di nuovo protagonista di un film con una nuova produzione liberamente ispirata a Bocca di Rosa, la protagonista dell’omonima canzone di Fabrizio De André. Il cortometraggio è in fase di produzione, e Genova Liguria Film Commission sta cercando sia attori e attrici sia figuranti per le imminenti riprese.

Le riprese per il film su Bocca di Rosa

La storia ha come protagonista una ragazza da poco arrivata in un piccolo paese per insegnare educazione sessuale, un lavoro frainteso da alcuni compaesani, che decidono di cacciarla. Il film, intitolato Primavera, è diretto da Samuel Perla e prodotto da Fargo Entertainment, casa di produzione indipendente romana.

Le riprese saranno a Genova il 12, 1 e 14 ottobre, e la produzione sta cercando la protagonista Rosa, una giovane donna di 22 anni “dall’aspetto fresco e genuino, mediterranea, con portamento sicuro, sguardo determinato, ma capace di grande dolcezza. Capelli lunghi, preferibilmente biondi, tratti delicati, fisico snello”.

Come partecipare ai casting

Tra gli altri protagonisti ricercati la padrona di casa, una donna di circa 60 anni “matura, austera, con volto scavato e lineamenti marcati, abbigliamento nero, semplice, dal sapore antiquato”.

Si cerca anche un uomo sui 35 anni “stempiato, corporatura media, indossa una tuta sportiva che rivela semplicità e poca cura di sé. Espressione spaesata, sguardo timido”, un uomo sui 40 anni “sovrappeso, con occhiall Indossa jeans e camicia troppo stretta. Deve trasmettere una vulnerabilità di fondo”, e ancora due uomini di circa cinquant’anni che dovranno interpretare due lavorati.

Per i figuranti si cercano invece un uomo di mezza età “con fisico comune, lineamenti duri, atteggiamento borbottone e critico, due donne di 40 anni “che devono incarnare il giudizio sociale e il pettegolezzo del paese”, una ragazza di 18 anni, il prete e il maresciallo dei carabinieri.

Chi vuole partecipare deve inviare una mail a casting@lucemafilms.com con un video di presentazione.