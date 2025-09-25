Genova. Una nuova grande fiaccolata per Gaza a Genova, con “100-150mila persone che bloccano tutta la città“. È la mobilitazione lanciata da Stefano Rebora, presidente di Music for Peace, ieri durante il presidio sotto la prefettura convocato dopo gli ultimi attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Oggi, durante una riunione operativa, è stata fissata la data ufficiale dell’evento: la fiaccolata Genova per la Palestina Libera e per la Global Sumud Flotilla si terrà sabato 27 settembre.

L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 presso la sede di Music for Peace, in via Balleyder 60. L’evento è aperto a “tutti/e coloro che si riconoscono nell’essere umano, ognuno/a con le proprie differenze”. Si chiede ai partecipanti di portare solo la bandiera palestinese e fiaccole e di manifestare in modo “pacifico, educato ma risoluto” al grido di “non in nostro nome, restiamo umani”.

Il programma dettagliato fissa poi la partenza della fiaccolata alle 20.30, con un percorso che prevede il passaggio in via Balbi verso le 21 per un saluto e un sostegno agli studenti che da due giorni stanno occupando il rettorato di Unige, cosa per la quale sono scattate le denunce da parte del rettore Delfino. Alle 21.30 è previsto l’arrivo in piazza Matteotti con il ricongiungimento con i partecipanti alla veglia nella cattedrale di San Lorenzo, seguiti da interventi.

L’obiettivo – come ricordato ieri – è quello di superare la partecipazione della scorsa manifestazione di agosto, che aveva visto la presenza di circa 50 mila persone. Stefano Rebora ha sottolineato l’importanza di un’ampia adesione, con l’obiettivo di raggiungere le 100-150mila presenze: “I 50mila di quel sabato di agosto in cui tutti è iniziato dovranno essere il nostro punto di partenza. Dovremmo essere tantissimi e tantissime“. L’appello è rivolto a ogni singolo cittadino, invitato a “fare la propria parte” e a “invitare amici, amiche e parenti” per dimostrare il proprio dissenso. Secondo gli organizzatori, un popolo unito può diventare una “fonte di giustizia e frutto di un cambiamento”.

I sindacati preparano lo sciopero generale unitario

Mentre ancora una volta le piazze si preparano a riempirsi per una nuova manifestazione in supporto di Gaza e del popolo palestinese, i sindacati, di base e confederati, hanno fatto un accordo operativo sul tema Palestina e Sumud Flotilla, sotterrando l’ascia di guerra e pensando ad un possibile sciopero generale unitario.

Una cosa impensabile fino a pochi giorni fa, soprattutto per via di molteplici distanze seminali dei due mondi sindacali, ma che la forza del tema della Palestina, oggi di fatto terra di un genocidio 2.0 in diretta, ha reso possibile. “È successa una cosa fondamentale in questo weekend – ha sottolineato Maurizio Rimassa, coordinatore regionale Usb – Il mondo del lavoro si è schierato e si è schierato con forza, senza esitazioni, per dire un no a quello che sta succedendo in Palestina e a sostegno dei nostri compagni che sono sulle navi. Come USB, e non credo che saremo soli, lo abbiamo ribadito in prefettura ma soprattutto lo ribadiamo di nuovo qua perché questo è il posto importante. Noi proclameremo di nuovo sciopero generale e non ci saranno decreti di sicurezza, non ci saranno commissioni di garanzie, non ci saranno leggi anti-sciopero che ci fermeranno, che lo capiscano bene qua, che lo capiscano bene a Roma, pronti alla lotta per la Palestina libera”.

Un lancio che fa eco a quanto anticipato in queste ore da Usb nazionale e che ha trovato risonanza armonica nelle volontà della Cgil sempre nazionale. “Se ci sarà qualcosa, se fermeranno la missione della flottiglia, sarà sciopero generale nazionale – ha poi dichiarato Igor Magni, segretario generale Cgil Liguria – Bisogna unire le lotte, bisogna tenere vivo bisogna tenere viva l’attenzione su quello che sta accadendo e dobbiamo essere tutti pronti a partire da quella che sarà la mobilitazione di sabato”.

Gli studenti occupano scuole e università

Anche gli studenti e le studentesse del liceo Artistico Klee Barabino hanno deciso di occupare la scuola in segno di protesta contro il genocidio palestinese e per supportare la missione della Global Sumud Flottila dopo gli attacchi dei giorni scorsi.

La decisione è stata presa durante l’assemblea generale convocata per la mattina di giovedì: “Il governo fascista di Giorgia Meloni non solo continua a rilasciare dichiarazioni parziali, atte soltanto a ripulirsi le mani di tutti i morti in Palestina che gravano sulla loro coscienza, ma continua a non muoversi per rompere ogni tipo di accordo – fanno sapere i portavoce – La missione della Sumud ha dimostrato che solo grazie al ruolo attivo di studenti, lavoratori e cittadini comuni che si può sopperire alle lacune delle nostre classi dirigenti. A questo proposito avevamo già presentato una mozione con tanto di raccolta firme di studenti e professori in tutte le scuole d’Italia col fine di far esporre pubblicamente le istituzioni contro il sionismo e a sostegno della flottiglia. Davanti all’ennesima provocazione diretta alla più grande missione umanitaria mai organizzata con imbarcazioni civili, in quanto studenti e studentesse siamo determinati a tenere fede alla promessa che assieme ai lavoratori abbiamo fatto: ‘Se avessero bloccato la Sumud, avremmo bloccato tutto'”.

Da martedì 2 settembre è occupata anche la sede del rettorato di via Balbi 5, con la contestuale sospensione delle lezioni, per via della protesta dei collettivi studentesche. Il rettore Federico Delfino ha però risposto con una denuncia per “vilipendio e interruzione di pubblico servizio”.