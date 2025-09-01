Fiaccolata per Gaza a Genova, il giallo della foto “realistica” modificata con l’intelligenza artificiale

Genova. Ha fatto il giro del web l’immagine della Sopraelevata di Genova gremita a perdita d’occhio durante la fiaccolata di sabato sera per chiedere la fine del massacro a Gaza e salutare la partenza della missione Global Sumud Flotilla. Un colpo d’occhio impressionante, una fotografia non solo virale, ma destinata probabilmente a entrare nella storia della città. Ne esistono però due versioni: una reale e una visibilmente manipolata con l’intelligenza artificiale.

Lo zampino dell’IA si nota subito mettendo a confronto le due immagini, entrambe reperibili facilmente in rete. Anzitutto la folla sulla Sopraelevata appare molto più compatta: nella foto originale le persone sono ben distinguibili, nella versione modificata no. A un occhio attento, poi, numerosi dettagli non tornano e appaiono pesantemente travisati: le facciate dei palazzi di via Gramsci, le auto parcheggiate vicino ai gonfiabili, il tendone, il cartello mancante all’entrata del sottopasso, la macchina deforme.

I particolari a confronto tra le foto della fiaccolata

L’autrice dello scatto originale è Paola Salvarezza, che ne ha rivendicato la paternità in un post su Facebook: “Quando ho scattato questa foto non potevo nemmeno lontanamente immaginare quante volte sarebbe stata pubblicata. L’ho ritrovata ovunque, in decine di post e va bene così. Io sono stata soltanto testimone di questa meraviglia, Genova la protagonista. Che la foto giri e dimostri il lato migliore dei miei concittadini e sollevi altre coscienze perché adesso è il momento di dire basta”.

Difficile invece risalire all’autore della foto contraffatta. L’immagine di partenza sembra del tutto veritiera e non ci sono elementi che facciano supporre il contrario. Le stime sul numero di partecipanti, a seconda delle fonti, oscillano tra 25mila e 50mila persone. In ogni caso si tratta di cifre compatibili con la scena rappresentata nella fotografia, tenendo conto che lo stadio Ferraris – per offrire un termine di paragone – ha una capienza ufficiale di 33.205 posti. Il punto di ripresa è probabilmente la terrazza del grattacielo di Caricamento. Le immagini di Google Earth confermano che si tratta della stessa visuale.

Google Earth

Ma allora, se la realtà non aveva alcun bisogno di essere mistificata ad arte, chi ha diffuso l’immagine fake e perché lo ha fatto? Domande che non trovano risposta, almeno per ora. Di certo l’operazione non richiede particolari competenze tecniche ed è davvero alla portata di chiunque. Siamo andati su ChatGPT (il più noto software di intelligenza artificiale generativa basato sulla conversazione con l’utente), abbiamo caricato la foto originale e abbiamo inserito il seguente prompt: “Modifica questa foto in modo che appaiono più persone sulla sopraelevata”. Il risultato è un po’ meno credibile, ma non molto diverso dall’immagine circolata, che potrebbe essere stata ottenuta con uno strumento più avanzato.

La prova con ChatGPT

Sia come sia, l’immagine taroccata gode già di una una straordinaria visibilità online. Tra i numerosi profili che l’hanno rilanciata c’è anche quello di Lorenzo Tosa, giornalista e influencer genovese, che l’ha definita “la foto simbolo”. Il suo post ha riscosso 17mila condivisioni su Facebook e finora sembra che nessuno si sia posto domande rispetto all’autenticità dello scatto. Del resto, se appare plausibile ai genovesi, a maggior ragione non suscita dubbi tra chi non conosce la città.

Il post di Lorenzo Tosa

Un documento che si potrebbe dire realistico, anche se non reale. Che non cambia la sostanza di quanto accaduto – la straordinaria partecipazione a una manifestazione che ha avuto risonanza nazionale e non solo – ma induce a una riflessione: presentare come vera una menzogna o una “verità edulcorata” ormai è un gioco da ragazzi. E la maggior parte di noi non ha gli strumenti per accorgersene a prima vista.