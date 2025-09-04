Genova. Da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre 2025 torna a Genova il Festival della Scienza, leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica. In 11 giorni, la ventitreesima edizione del Festival porta in circa 50 luoghi di Genova più di 250 eventi, con centinaia di scienziati e personalità illustri italiani e stranieri e più di 300 tra enti, associazioni, aziende ed editori che hanno partecipato alla composizione del programma.

In attesa della nuova edizione, il Festival della Scienza lancia anche quest’anno la promozione Early Bird con due tipi di abbonamento a prezzo scontato. Sul sito www.festivalscienza.it è possibile acquistare l’Abbonamento Premium, che dà accesso a ogni evento per tutta la durata del Festival con prenotazioni gratuite e illimitate (offerta valida solo per il titolare dell’abbonamento), al prezzo di 18 euro (invece di 30 euro) e l’abbonamento standard, che dà accesso a ogni evento per tutta la durata del Festival con le prenotazioni a pagamento, al prezzo di 14 euro (invece di 21 euro). Gli abbonamenti premium in promozione early bird sono disponibili in quantità limitata.

La promozione è attiva sul sito web del Festival della Scienza fino a domenica 14 settembre 2025. Dal giorno seguente, lunedì 15 settembre 2025, inizierà la pubblicazione online del programma della nuova edizione e, in contemporanea, sarà aperta la vendita online dei biglietti e degli abbonamenti a prezzo pieno.

Per i gruppi scolastici, dopo gli ottimi riscontri degli anni precedenti, è confermata la pre-registrazione: da oggi, infatti, gli insegnanti possono pre-registrarsi online su www.festivalscienza.it. I docenti che compilano il form e si pre-registrano online entro mercoledì 10 settembre 2025, a partire da lunedì 22 settembre 2025 saranno ricontattati dallo staff di pianificatori del Festival per finalizzare la prenotazione della propria classe.

Il call center per le prenotazioni degli insegnanti che non si sono pre-registrati online aprirà con le stesse modalità degli anni precedenti lunedì 6 ottobre 2025 e sarà disponibile al numero 010 8934340. Per le classi, la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Ogni gruppo scolastico ha diritto a un massimo di tre prenotazioni gratuite al giorno. Il biglietto per le classi ha un costo di 9€ ed è valido per tutta la durata del Festival della Scienza. L’abbonamento per gli insegnanti accompagnatori è gratuito. Il Biglietto scuole e l’Abbonamento Insegnante consentono anche la fruizione individuale dell’intero programma del Festival per tutta la durata della manifestazione. Il call center è operativo dal 6 al 22 ottobre 2025 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e, il sabato, dalle 10 alle 13. Dal 23 ottobre al 2 novembre è invece operativo dalle 9 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 19 il sabato e i festivi.

Tutti gli abbonamenti del Festival (insegnanti, classi e pubblico generico) includono anche l’abbonamento alla piattaforma www.festivalscienza.online per un anno.

Temi e anticipazioni del programma del Festival della Scienza 2025

La nuova edizione del Festival della Scienza offrirà come sempre un ampio spazio di approfondimento sui temi della ricerca scientifica e tecnologica. Tra questi, le tecnologie quantistiche, le neuroscienze, l’intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale e l’energia, la salute, i big data e il rapporto tra scienza, arte e società. Conferenze di alto profilo scientifico, mostre interattive e laboratori coinvolgeranno attivamente il pubblico, offrendo esperienze di apprendimento basate sul dialogo e sulla partecipazione.

Tra le mostre, nell’anno internazionale delle Scienze e Tecnologie Quantistiche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare propone la mostra Quantum Insights, un percorso che, dalla dicotomia tra luce e materia, si snoda fino agli aspetti più suggestivi della meccanica quantistica, per poi finire con le relative tecnologie di oggi e del futuro. Nel 2025 compie vent’anni il Large Binocular Telescope in Arizona, e l’Istituto Nazionale di Astrofisica lo celebra con la mostra fotografica La storia del più grande telescopio del mondo, costruito con due “occhi” da record che utilizzano anche molta tecnologia italiana. La mostra multimediale Viaggio al centro dell’atomo del Centro Fermi riporta il pubblico ai pionieristici esperimenti di Enrico Fermi e del suo team, mostrando gli strumenti originali e i documenti dell’epoca relativi a scoperte come la radioattività indotta e la fissione nucleare. Infiniti intrecci, una grande mostra sulla matematica, curata dall’Università degli studi di Genova, fa invece compiere al visitatore un viaggio tra arte, matematica, scoperte scientifiche e filosofia, in cui il pubblico può scoprire e interagire con le molte declinazioni del concetto di “infinito”. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Terra – Il Pianeta in 5 sensi, attraverso un coinvolgimento multisensoriale, esplora invece i fenomeni geofisici che caratterizzano la Terra, ponendone al centro la percezione umana.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche cura, in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design, la mostra Grande come un Virus, in cui ci si può immergere nel mondo nanoscopico, tenendo un virus sul palmo della mano per poi toccare e “sentire” le sue componenti, la loro finalità e il loro funzionamento. Tra le mostre dell’edizione 2025 torna anche un grande classico del Cnr: la mostra interattiva Semplice e complesso, che fa scoprire la scienza su cui si basano strutture e oggetti di uso quotidiano.

Ad aprire l’edizione 2025 del Festival della Scienza una serie di relatori di eccezione: inaugurerà il fisico Guido Tonelli con una lectio magistralis in cui si scoprirà che l’idea che la materia sia costituita da componenti eterni e immutabili non è altro che un’illusione. Seguiranno, sempre nei primi giorni di programmazione, tre premi Nobel: Katalin Karikó, premio Nobel per la Medicina 2023 per le ricerche che hanno reso possibile lo sviluppo dei vaccini contro il Covid-19, Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica 2019 per la scoperta del primo pianeta extrasolare, e Sir Paul Nurse, premio Nobel per la Medicina 2001 per le sue importanti scoperte sui regolatori del ciclo cellulare.

La parola chiave e l’immagine 2025

L’immagine scelta per l’edizione 2025 del Festival della Scienza è una rappresentazione visiva potente e suggestiva della parola chiave di quest’anno: Intrecci. L’opera, firmata da Nastplas, duo creativo con sede a Madrid, formato dagli artisti Fran R. Learte e Natalia Molinos, consiste in un intreccio di forme, linee e colori e restituisce l’idea di una complessità armonica, in cui elementi diversi si connettono e si trasformano a vicenda, come accade nella scienza, nella natura e nella società. Il visual cattura l’essenza delle connessioni invisibili che costituiscono il mondo: dal Dna che plasma la vita alle reti neurali artificiali, dagli equilibri ecologici agli scambi tra saperi e culture. Un richiamo visivo alla bellezza delle relazioni, alla dinamicità del pensiero scientifico e all’urgenza di collaborare per affrontare le grandi sfide globali.