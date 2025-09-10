Festival della Comunicazione, inaugurazione con Barbero. Ecco il programma

Camogli. Il Festival della Comunicazione torna per la sua dodicesima edizione scegliendo come filo conduttore una parola potente e necessaria: Ispirazione.

Un concetto che diventa lente attraverso cui osservare e interpretare la complessità del presente, seguendo l’eredità intellettuale e il pensiero sempre attuale di Umberto Eco, figura fondativa del Festival. Da giovedì 11 a domenica 14 settembre quattro giorni di incontri, dialoghi e narrazioni che esploreranno il potenziale dell’ispirazione come motore di rigenerazione culturale, sociale, ambientale e creativa. Attraverso le voci autorevoli di pensatori, artisti, scienziati, economisti, storici, scrittori, divulgatori, imprenditori e innovatori, il Festival inviterà a riflettere sul nostro ruolo in un mondo in continua trasformazione. Come possiamo contribuire, ciascuno nel proprio ambito, alla costruzione di un futuro più consapevole? Che tipo di umanità vogliamo essere? Qual è il senso che attribuiamo oggi a concetti come benessere, libertà, progresso? E in che direzione desideriamo portarli?

Diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, organizzato da Frame e dal Comune di Camogli con il patrocinio della Commissione Europea e della Città Metropolitana di Genova, l’edizione 2025 del Festival della Comunicazione unisce la qualità intellettuale e il carisma dei suoi ospiti a un ventaglio di nuove proposte che rinnovano format e contenuti, arricchendo l’esperienza culturale dei quattro giorni di evento.

A inaugurare il Festival di quest’anno, nel pomeriggio di giovedì 11 settembre, sarà Alessandro Barbero con “Una lezione di Storia”. Tra gli appuntamenti più attesi del Festival “Francesco, il primo italiano” con Aldo Cazzullo, che riceverà anche il Premio Comunicazione 2025 per la sua capacità di reinterpretare il giornalismo contemporaneo cucendo abilmente informazione e divulgazione, inquadrando i grandi fenomeni del nostro tempo nella loro più ampia dimensione storico culturale, con una visione che guardi oltre il contingente e alle sfaccettature di cui è fatta la verità quando non ci si lascia abbagliare dai riflessi della sua superficie.

Programma Festival della Comunicazione 2025

Al Festival della Comunicazione la storia si connette con l’economia, la politica e le imprese. Gli incontri “Il prezzo della pace” con Paolo Mieli, “Codice di guerra. L’etica nella difesa” con Mariarosaria Taddeo e “Memorie taciute” con Michela Ponzani, insieme a dialoghi come quelli tra Franco Cardini con Mirella Serri e Miguel Gotor con Giovanni Bianconi, ci portano nel nostro recente passato, alle radici della nuova destra italiana negli anni Sessanta del secolo scorso, ma anche alla lotta per la democrazia a ottant’anni dalla Liberazione, all’epoca controversa degli anni Settanta e i suoi “cadaveri eccellenti” come quello del magistrato Vittorio Occorsio.

La giusta ispirazione serve anche per disegnare il futuro della realtà che abitiamo: nella crisi dell’occidente, quali margini d’azione abbiamo? Che significato hanno i diritti, la costituzione e la democrazia nel nuovo assetto geopolitico globale? Quali equilibri di forze internazionali e quale ruolo possiamo avere noi in Italia? Ne parleranno Gherardo Colombo e Emanuele Felice con “L’Italia e il ritorno delle autocrazie”.

Nell’oggi pervaso dall’ipertecnologico web, dalle comunità del chiacchiericcio social, da intelligenze artificiali e stupidità umane, non può mancare uno sguardo sull’uomo, su quell’Homo sapiens in corsa verso l’evoluzione e la conoscenza nelle cui mani stanno ancora i nostri destini. Su questo ci sorprenderanno incontri come quelli di Guido Barbujani e Telmo Pievani con “I colpi di fortuna della scienza”, di Silvia Ferrara e Mario Tozzi con “I segni dei Sapiens”, di Giorgio Manzi con “L’ispirazione di chiamarlo Australopithecus”, di Antonella Viola con “Come Darwin dormiva e Freud sognava”, di Piergiorgio Odifreddi insieme a Luca Bottura con “Una vita di incontri straordinari”, di Ivano Dionigi con Giorgio Manzi in “Un’ispirazione condivisa: la scuola avamposto civile del Paese” e di Silvano Fuso con Marco Pruni in “Un viaggio ispirato tra scienza e illusione”.

Al Festival si respira il nuovo che incalza. Come si sta trasformando l’intrattenimento, l’informazione e la divulgazione, tra i grandi player e l’abilità dei creator, tra il mainstream televisivo e i nuovi format emergenti? Oggi si stanno scrivendo le pagine di un nuovo modo di fare cultura, di conoscere e di scoprire, tra nuovi canali e piattaforme rinnovate: ce lo racconteranno alcuni dei protagonisti di questa rivoluzione mediale: dall’incontro con Urbano Cairo e Aldo Grasso “Pensare il futuro”, a YouTube che festeggerà i suoi vent’anni di traguardi con la voce dei suoi creator più attivi e attrattivi come gli stand-up comedian Daniele Tinti e Stefano Rapone, fino alle frontiere del podcast con Andrea Borgnino (RaiPlay Sound), Alessandra Scaglioni (Radio 24), Veronica Scazzosi (Frame) e Luca Zorloni (Wired Italia) e ai i giovani influencer culturali come Benedetta “Artefacile” Colombo – che, dopo aver conquistato centinaia di migliaia di follower sui social, porta a Camogli in anteprima assoluta il suo spettacolo live “Questa qui non è una banana” – e Fedeasso (Federico Assini), che con le sue domande spiazzanti a sconosciuti di tutte le età è tra i top 25 content creators italiani.

Dalla storia al presente, sul punto di vista economico-finanziario danno un quadro schietto e chiaro confronti come quelli di Francesco Micheli con Nicola Saldutti e di Carlo Cottarelli con Severino Salvemini, che si alternano ai manager di grandi aziende come Luca Dal Fabbro in dialogo con Nicola Saldutti, Luigi Ferraris e Carlo Luzzatto con Andrea Goldstein, Giovanni D’Alessandro, Arianna Fumagalli e Roberta Parodi con Giovanni Mari, Furio Garbagnati e Fausto Caprini con Luigi Pastore per dare una proiezione degli scenari che ci aspettano, tra le strategie economiche per affrontare i mercati emergenti e una nuova concezione di progresso – sociale e ambientale – ispirata dalle generazioni più giovani.

Al Festival si ha l’occasione di entrare in contatto diretto con l’avanguardia dell’innovazione e con chi lavora per renderla possibile. L’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, l’Università di Genova UniGe, l’Istituto Italiano di Tecnologia IIT, il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni DITEN e la Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm porteranno a Camogli scoperte scientifiche e nuove frontiere: dai segreti dello spazio all’energia, dal mercato globale delle lingue fino alle nuove tecniche e tecnologie di immersività, digital storytelling e visual display che ridefiniscono i luoghi dell’arte e delle città. Quattro rettrici delle Università della Lombardia dialogheranno sui temi delle competenze e della formazione delle nuove generazioni, le ricercatrici e i ricercatori di UniGe, dell’oggi e del domani, si presenteranno al pubblico raccontando le loro attività di ricerca nei diversi ambiti con brevi interventi dal tono divulgativo, mentre speciali corner dell’Università di Genova e dell’Università Iulm offriranno alle future matricole e alle loro famiglie esperienze interattive dando un assaggio di cosa sta facendo oggi la Ricerca per tutti noi.

Agli albori di una nuova dirompente fase dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, non basta più chiedersi come convivere con le macchine intelligenti: Nello Cristianini in un incontro speciale dedicato alle scuole del Levante Ligure, offrirà uno sguardo molto pragmatico e illuminante su questa nuova generazione di tecnologie e le rotte possibili per un nuovo approccio all’apprendimento. Del mondo education si parlerà anche nell’incontro dedicato ai disturbi specifici dell’apprendimento con Laura Fumagalli, presidente di MyEdu, insieme all’Associazione Italiana Dislessia rappresentata dalla pedagogista Barbara Urdanch. Il filone di incontri dedicati al mondo education è un invito a ripensare l’apprendimento come esperienza coinvolgente, dove tradizione e innovazione si incontrano in un luogo vivo, capace di formare cittadini curiosi e consapevoli: Massimo Recalcati con la lectio “Cosa significa insegnare” racconta il maestro come luce e onda insieme, Paolo Crepet si dedica a “Il coraggio di immaginare” anche tra dubbi e conflitti, e Lorenzo Baglioni mostra, in “La grammatica della fantasia”, che anche l’immaginazione ha le sue regole.

Ispirazione non è solo il tema di questa edizione, ma il festival stesso è ispirazione: si fa luogo di sperimentazione, dove è il pubblico in primis a partecipare a questa fucina creativa: Stefano Massini propone eccezionalmente al Festival della Comunicazione il suo laboratorio di scrittura collettiva, reinventando questo spazio di incontro trasformandolo in un momento unico di condivisione e creatività. A partire dal tema di quest’anno, Ispirazione, il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza partecipata in cui le parole prendono vita in tempo reale e vengono scritte, guidati dalla voce di uno dei narratori più incisivi del nostro tempo. Un esercizio corale che dimostra come la comunicazione possa diventare esperienza viva e generativa. E ancora, l’incontro dinamico e scenico tra la scrittrice Alessia Gazzola e il bookinfluencer Andrea “Libriconfragole” Amadio che attiva mini challenge (chiave di comunicazione su TikTok, YouTube e Instagram) legate al tema dell’ispirazione e dei libri. Non il solito “incontro con l’autore”, ma un talk show a episodi brevi che esplora le fonti d’ispirazione attraverso giochi, storytelling e contenuti partecipativi.

Il Festival della Comunicazione si distingue per la capacità di abbracciare linguaggi, saperi e prospettive differenti, con una pluralità di incontri pensati per stimolare il pensiero critico, incuriosire e ispirare, dando voce a protagonisti di mondi diversi. Tra gli incontri in programma, la sindaca di Genova Silvia Salis con il sindaco di Milano Beppe Sala e la moderazione di Ferruccio de Bortoli, i dialoghi inediti di Tiziana Panella con Vittorio Emanuele Parsi, di Fabio Genovesi con Rosangela Bonsignorio, di Rodolfo Zunino e il fumettista Leo Ortolani a partire dalla graphic novel Tapum ambientata al tempo della prima guerra mondiale. Un tuffo nel mondo dello sport che ispira con Pierluigi Pardo, Maurizio de Giovanni, Lorenzo Dallari, Fausto Benedetto Tumbarello, Luigi De Siervo ed Evelina Christillin, nei classici con Maurizio Bettini insieme ad Aglaia McClintock e molti grandi personaggi come Gianrico Carofiglio, Enrico Mentana, Massimo Recalcati, Paolo Di Paolo, Stefania Auci, Marcello Flores, Lorenzo Baglioni, Cristina Cassar Scalia, Marco Lupis in dialogo con Francesco Margiocco, Andrea De Carlo e Claudio Bisio.

Tra gli appuntamenti più apprezzati dal pubblico, confermate le tre rassegne stampa del mattino con Luca Bottura e Beppe Severgnini, poi le partecipatissime colazioni e aperitivi con l’autore affacciati sul mare, che vedranno ospiti al mattino Massimo De Giuseppe con Marcello Flores, Sandra Bonzi con Severino Salvemini e Vittorio Pettinato con Rosangela Bonsignorio, mentre per l’aperitivo Patrick Facciolo con Erika Dellacasa, Giorgio Manzi con Guido Barbujani e Francesca Santolini con Cinzia Leone. Per i più piccoli, una proposta articolata lungo tutto il weekend di laboratori per bambini e bambine, anche in età prescolare, tra cui “Beach Detectives” ed “EcoSYSTEM” all’interno del programma di edutainment “Guardiani del mare” promosso da Costa Crociere Foundation, “ispirAzione” dedicato alla scoperta della creatività interiore in collaborazione con Smilevil Onlus, e poi la “Passeggiata elettronica nel futuro” in collaborazione con il DITEN e gli studenti del Liceo Scientifico Cassini di Genova per parlare di silicio e chip, ma soprattutto di persone e mestieri.

A completare il palinsesto del Festival una ricca proposta di spettacoli tra arte, musica, letteratura e scienza: un viaggio nel Cosmo narrato dal suono con “SoniCosmos” insieme all’INAF, lo spettacolo “Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia” con Beppe Severgnini, Simona Bondanza e Luca Falomi, la performance di ispirazione teatrale “Dietro le Quinte – Un Gioco di Teatro” che con Viola Graziosi, Giuseppe Dipasquale e Giuseppe Acquaviva rivela al pubblico i segreti della direzione degli attori e poi – come gran finale del Festival nella serata di domenica 14 settembre – il concerto dei Dire Straits Reload, una vera celebrazione del rock.

Festival della Comunicazione: eventi tutti gratuiti, prenotazioni aperte

Tutti gli appuntamenti del Festival della Comunicazione sono come sempre gratuiti, su prenotazione fino a esaurimento posti. Per garantire la partecipazione agli incontri al numero più ampio possibile di persone, per gli eventi più attesi – incluso il pomeriggio di apertura – ci sarà la possibilità di assistere anche attraverso i maxischermi installati nelle altre location libere del Festival. Inoltre è possibile, per gli eventi che risultano al momento esauriti, che alcuni posti tornino disponibili a seguito di rinunce o disdette. Per gli eventi non ancora esauriti le prenotazioni resteranno attive anche nei prossimi giorni sul sito ufficiale, festivalcomunicazione.it.

Per gli eventi in Piazza Colombo e presso Barcollo&Barracuda non occorre la prenotazione. Tra gli eventi di queste location spiccano le rassegne stampa con Luca Bottura e Beppe Severgnini, da venerdì a domenica sempre alle 10:00 del mattino. Ancora, le colazioni e gli aperitivi con gli autori, alcuni degli spettacoli e dei concerti serali, con ospiti come Marcello Flores, Fabio Genovesi, Stefania Auci, Benedetta Colombo (Artefacile), Massimo De Giuseppe, Guido Babujani, Patrick Facciolo, Erika Dellacasa, Andrea de Carlo, Sandra Bonzi, Severino Salvemini, Giorgio Manzi, Rosangela Bonsignorio, Vittorio Pettinato, Silvano Fuso, Marco Pruni, Cinzia Leone, Francesca Santolini, Lorenzo Baglioni, l’ensemble di SoniCosmos e i Dire Straits Reload.