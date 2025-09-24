Festa dei Circoli 2025: la Fitp Liguria ha celebrato le sue eccellenze

Genova. La FITP Liguria ha celebrato le eccellenze del Tennis e Padel regionali in occasione dell’annuale festa dei circoli. Appuntamento al Park Tennis Genova con ospite speciale la Coppa Davis, ritornata in Liguria nell’anno di Regione Europea dello Sport grazie al Trophy Tour promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il presidente Andrea Fossati si è complimentato con tutte le realtà presenti, evidenziando il valore di una nuova stagione di crescita per tutto il movimento. “Siamo orgogliosi di tutto il nostro movimento che registra successi in tutti i campi, tanto nei settori giovanili quando a livello master, nel tennis così come nel padel e anche nel pickleball. Siamo la miglior regione d’Italia nel rapporto tra tesserati/abitanti e possiamo contare su Circoli prestigiosi che si accingono a disputare la Serie A1 e A2 così come grandi tornei, come l’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina che rappresenta una occasione fantastica per tutti i nostri giovani di vedere dal vivo il grande tennis”.

Il presidente del Park Tennis Club Alberto Clavarino ha dato il benvenuto a tutti i presenti, unitamente all’assessore regionale allo sport Simona Ferro. La Sindaca di Genova Silvia Salis, trattenuta in Consiglio Comunale, è stata rappresentata da Angelo Gazzo.

I premi. Nel Padel brilla Pietro Giovannini, campione d’Italia Under 18. Nel Tennis Ascanio Castellana e Victoria Lanteri Monaco sono rispettivamente campioni di doppio Under 11 e 14. Ad Annalisa Bona è andato un riconoscimento per il titolo mondiale a squadre over 35.

Micaela e Barbara Esposito hanno trionfato nel torneo IV categoria Master BNL. Valfontanabuona ancora una volta protagonista agli Europei Ladies 60 con il secondo posto. Stephanie Scimone (doppio e doppio misto) e Silvia Mocciola (doppio) hanno vinto il master nazionale “Road to Rome” di Pickleball. Premio alle Bad Girls del Park per la vittoria del Master TPRA Coppa dei Doppi.

DLF Quarto, Tie Break e Pinamare in evidenza nei Campionati degli affiliati. Applausi per il TC Finale vincitore di ben sei coppe autunnali dove a brillare sono anche Park Tennis Genova, La Fattoria, TC Pegli, Sporting Pegli, TC Albatros, TC Ceriale, Coop Pegli 2 e TC Corvetto.

Gli Atleti. Grande partecipazione alla Festa dei Circoli con passerella per gli atleti premiati e foto di rito con la Coppa Davis. Ecco i protagonisti. La Fattoria (Coppa Raffo): Uccelli Matteo – Lo Piano Simone – Santospirito Luca – Bolla Alberto – Ghio Filippo – Zucchetti Luca. Presidente Gisella Grana. Park Tennis Club A (Coppa Over 45): Genta Matteo – Papone Alberto – Caffaratti Andrea Giovanni – Dogliotti Riccardo – Castagnasso Stefano – Montani Luca – Muccio Nicola – Toich Fabio. Pres: Clavarino. Sporting Pegli 2 (Coppa Bonici: Ciarapica Alberto – De Martino Nicolò – Sansone Umberto. Maestro Libbi. Dlf Quarto (Over 45): Lanzarotti Tiziano – Tucci Alessandro – Grandeaux Alexandre – Maura Dermidoff (Dirigente). Tie Break (Over 55): Bordo Francesco – Ratto Bartolomeo – Ditta Massimiliano – Daniele Stefano. Pinamare (Over 55 libero): Basso Adriano – Canu Roberto – Piana Claudio – Romagnoli Filippo. Tc Finale (Coppa Corradi): Bussi Aurora – Tornatore Amelia – Grossi Martina – Iberti Lucrezia – Bagozzi Ginevra. Maestro Dionisio Poggi e Pres. Bruno Puppo. Tc Pegli (Coppa Mista): Merlino Federico – Volonteri Marco – Adaglio Marco – Melchionna Federico – Giugno Erika – Marini Cristina – Volonteri Margherita – Tessore Chiara. Tc Finale A (Under 10 M): Castellana Ascanio – Rapetti Riccardo – Roccatagliata Jacopo. Tc Finale A (Under 14 M): Gaudenzi Enea – Del Giudice Filippo – Del Giudice Mattia – Ambrosini Edoardo. Tc Finale (Under 14 F): Piana Federica – Amanci Sofia Maria – Vercelli Giulia. Tc Finale (Under 18 M): Elia Lorenzo – Pugliese Federico – Grossi Andrea – Sgrò Davide – Gaudenzi Pietro – Della Peruta Lorenzo – Cacciari Francesco Paolo – Paone Giacomo. Tc Finale (Under 18 F): Gramaticopolo Daniela – Bussi Aurora – Tornatore Amelia – Bagozzi Ginevra. Ct Lerici (Under 10 F): Scarpellini Iris – Arecco Maria – Presidente Lazzini. Sporting Albatros (Under 16 M Coppa Marco Preti): Avallone Giacomo – Timossi Nicolò – Quercioli Pietro. Sporting Albatros (Under 16 F Coppa Marco Preti): Marzi Martina – Chiavassa Marta Benedetta. Park Tennis Club A (Coppa Wingfield 3.4 M): Del Bo’ Filippo – Caffaratti Andrea Giovanni – Genta Matteo – Verdese Fabio – Delucchi Marco – Muccio Nicola – Sivioli Stefano – Castagnasso Stefano. Tc Ceriale (Coppa Wingfield 3.4 F): Bonfiglio Beatrice – Molina Moira – Rosso Virginia – Saccone Vittoria. Pres. Veronique Venturini. Pegli 2 Coop – Ca’ Bianca 3 (Coppa Wingfield 4.3 M): Morando Luca – Guido Loris – Mazzitelli Paolo – Marceglia Alessandro. Tc Corvetto (Coppa Wingfield 4.3 F): Bruni Pencipe Giovanna – Porotto Giulia – Delucchi Gilda – Pres. Dellepiane.