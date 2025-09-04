Genova. Si celebreranno venerdì 5 settembre alle ore 8:30 nella chiesa di Santa Zita alla Foce i funerali di Fabrizio Pianetti, morto a 58 anni dopo una lunga malattia.

Noto in città per essere il titolare del negozio la Casa del Bottone, Pianetti era molto conosciuto anche come animatore dei locali notturni genovesi, giornalista e opinionista televisivo legato alla sua squadra del cuore, il Genoa.

L’imprenditore era riuscito a unire la sua passione per il Genoa al lavoro: alla Casa del Bottone, negozio aperto nel 1948 e di cui Pianetti ha portato avanti il nome prima in via Ceccardi e poi in via Barabino, aveva affiancato l’attività Questione di Feeling, abbigliamento con il simbolo anni Ottanta del gallinaccio rossoblù che lui stesso aveva registrato come marchio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della sua morte, tra cui anche quello del Genoa: ““Il Club si unisce al dolore dei tifosi genoani e della famiglia per la prematura scomparsa di Fabrizio Pianetti. Ciao Fabri, buon viaggio”.