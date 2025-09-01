  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sindacato

Ex Ilva, Venzano (Fim Cisl Liguria): “No allo spezzatino, lo ripeteremo a Urso”

Domani la visita del ministro delle Imprese Adolfo Urso a Genova per presentare il piano di decarbonizzazione dell'ex Ilva e l'ipotesi della costruzione di un forno elettrico a Cornigliano

Generica

Genova. “E’ chiaro che l’arrivo del ministro Urso a Genova deve rappresentare un momento di chiarezza sul futuro dello stabilimento di Cornigliano anche alla luce di quello che accadrà a metà settembre quando saranno ufficializzate le manifestazioni di interesse. Bisogna capire se Genova può avere un autonomia di produzione all’interno del gruppo siderurgico più grande d’Europa o meno. Come Fim Cisl diciamo no allo spezzatino, perché la forza del gruppo più grande d’Europa con 8 milioni di tonnellate di acciaio prodotte da sicuramente un peso importante nel mercato”.

Lo dice Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, in vista della giornata di domani con la visita del ministro delle Imprese Adolfo Urso a Genova per presentare il piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva e l’ipotesi della costruzione di un forno elettrico a Cornigliano.

Ci vogliono però delle garanzie chiare per il futuro della siderurgia nel nostro paese con un piano industriale serio e il governo deve essere protagonista anche dopo l’eventuale assegnazione della gara e non sono negoziabili due aspetti: la garanzia della tutela occupazionale e ambientale e la certezza che la priorità deve essere il rilancio della siderurgia attraverso la valorizzazione delle aree che devono avere quella specifica mission”, conclude.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.