Ex Ilva, si sfilano Baku e Jindal: ipotesi “spezzatino” più vicina? Lunedì l’incontro tra Governo e sindacati

Roma. I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria , Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, comunicano in una nota che, entro il termine fissato alla mezzanotte di venerdì 26 settembre 2025, “sono pervenute dieci offerte per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva”.

Tra le offerte ricevute, due sono per tutti i complessi aziendali: Bedrock Industries e cordata Flacks Group + Steel Business Europe.

Sono otto le offerte interessate a singoli asset: Renexia (Gruppo Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, Cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, Cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole.

A queste si aggiunge un’ulteriore offerta, presentata da un soggetto politico, che non corrisponde ai criteri della gara. “Sebbene il termine stabilito non sia da considerarsi perentorio, eventuali proposte che dovessero pervenire successivamente saranno valutate esclusivamente qualora presentino condizioni particolarmente favorevoli per la procedura in corso” spiega una nota dei commissari. I Commissari Straordinari si riservano “un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali, alla decarbonizzazione e all’entità degli investimenti, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela del lavoratori coinvolti”.

Confermate quindi le ipotesi della vigilia: Baku steel e Jindal si sono sfilati dalle offerte per l’intero complesso degli stabilimenti ex Ilva e gli unici a presentarle sono due fondi di investimento statunitensi, che non hanno quindi alcuni interesse dal punto di vista industriale o occupazionale.

A questo punto, soprattutto a Genova, i sindacati restano in attesa delle decisioni del Governo. La gara sembra mostrare che la situazione di Taranto viene considerata troppo a rischio per gli investitori. Resta sul tavolo l’ipotesi spezzatino, visto che delle 10 offerte, 8 riguardano singolo impianti o gruppi di impianti del Nord. Era il ‘piano b’ del Governo ma potrebbe ora essere l’unico piano possibile.

Per lunedì 29 settembre è stato confermato l’incontro presso il ministero del Lavoro tra sindacati e Governo sulla cassa integrazione. Fiom, Fim e Uilm avevano chiesto di posticiparlo in attesa di un piano industriale, ma l’esito negativo della gara sarà a questo punto al centro di questo primo confronto.