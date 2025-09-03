Ex Ilva e forno elettrico, Ceraudo all’attacco: “Inaccettabile escludere il Municipio dal confronto”

Genova. La vicenda ex Ilva con l’ipotesi di un forno elettrico a Cornigliano continua a scuotere la politica genovese. Dopo l’incontro di ieri col ministro Urso in prefettura, da cui è emerso il sostanziale via libera all’operazione anche dalla sindaca Salis nonostante le molte riserve in seno alla maggioranza, i malumori arrivano arrivano oggi dal Municipio Medio Ponente. In una nota firmata dalla giunta e dai capigruppo di maggioranza si esprime “amarezza” per la mancata convocazione del presidente Fabio Ceraudo al tavolo di confronto.

“In un momento così delicato per il futuro del territorio, riteniamo incomprensibile e inaccettabile che il rappresentante, democraticamente eletto, della comunità locale non sia stato coinvolto in un confronto che riguarda direttamente il quartiere, la sua salute, la sua economia e la sua vivibilità – attaccano Ceraudo (già sindacalista ex Ilva) e la sua maggioranza -. La scelta di escludere il Municipio da un tavolo istituzionale di tale rilevanza rappresenta una grave mancanza di rispetto verso le istituzioni di prossimità e verso i cittadini che esse rappresentano. Il dialogo tra i diversi livelli istituzionali dovrebbe essere fondato su collaborazione, trasparenza e responsabilità condivisa e non su logiche di esclusione. Inoltre, esprimiamo delusione per l’esito dell’incontro durante il quale il ministro Urso non ha fornito risposte concrete ai quesiti fondamentali posti dai rappresentanti locali e dalle realtà coinvolte”.

Le perplessità del Municipio fanno il paio con quelle manifestate ieri da diverse componenti politiche del centrosinistra a Tursi, da Avs al M5s passando per Linea Condivisa. “Temi centrali come l’impatto ambientale, la sostenibilità economica dell’impianto, le ricadute occupazionali, le tempistiche reali del progetto e in particolare l’individuazione del soggetto investitore sono rimasti senza alcuna chiarezza – prosegue il documento -. A oggi non si sa chi investirà concretamente nella realizzazione del forno elettrico, quale sarà il futuro di Taranto e non sono emersi impegni finanziari certi da parte pubblica o privata. Da ciò è legittimo ritenere che, alle condizioni oggi dal Governo, il progetto non vedrà mai la luce“.

Il Municipio VI Medio Ponente “ha il dovere di ascoltare la propria cittadinanza, raccoglierne le preoccupazioni e farsene portavoce. Per questo motivo metterà a disposizione ogni strumento democratico utile a tutelare gli interessi del quartiere promuovendo un percorso partecipativo, fornendo informazione e vigilanza su un progetto che può avere conseguenze profonde e durature sulla vita della comunità. Il Municipio ribadisce la propria disponibilità al confronto, ma chiede con fermezza che venga finalmente riconosciuto il suo ruolo come interlocutore legittimo e necessario in ogni fase del processo decisionale che riguarda il futuro di Cornigliano e dell’intera città. Il rispetto istituzionale non è una formalità: è il fondamento del buon governo”.

Domani intanto è prevista la manifestazione di protesta indetta dal comitato No forno elettrico e altre “realtà associative di Cornigliano” contro l’idea di riportare la lavorazione a caldo nel quartiere del ponente genovese, “nonostante l’accordo di programma firmata da cinque ministeri nel 2005”. L’appuntamento è per questo giovedì 4 settembre alle 17, con ritrovo ai giardini Melis, vicino a via Cornigliano e a poche centinaia di metri dalle aree ex Ilva. Lo stesso pomeriggio, a Cornigliano, si sono dati appuntamento anche i sindacalisti Fiom per un volantinaggio per supportare l’idea del forno elettrico.