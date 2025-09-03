  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Strascichi

Ex Ilva e forno elettrico, Ceraudo all’attacco: “Inaccettabile escludere il Municipio dal confronto”

La nota unitaria della maggioranza del Medio Ponente: "Grave mancanza di rispetto, avvieremo un percorso partecipativo". Domani pomeriggio la manifestazione di protesta a Cornigliano

fabio ceraudo

Genova. La vicenda ex Ilva con l’ipotesi di un forno elettrico a Cornigliano continua a scuotere la politica genovese. Dopo l’incontro di ieri col ministro Urso in prefettura, da cui è emerso il sostanziale via libera all’operazione anche dalla sindaca Salis nonostante le molte riserve in seno alla maggioranza, i malumori arrivano arrivano oggi dal Municipio Medio Ponente. In una nota firmata dalla giunta e dai capigruppo di maggioranza si esprime “amarezza” per la mancata convocazione del presidente Fabio Ceraudo al tavolo di confronto.

“In un momento così delicato per il futuro del territorio, riteniamo incomprensibile e inaccettabile che il rappresentante, democraticamente eletto, della comunità locale non sia stato coinvolto in un confronto che riguarda direttamente il quartiere, la sua salute, la sua economia e la sua vivibilità – attaccano Ceraudo (già sindacalista ex Ilva) e la sua maggioranza -. La scelta di escludere il Municipio da un tavolo istituzionale di tale rilevanza rappresenta una grave mancanza di rispetto verso le istituzioni di prossimità e verso i cittadini che esse rappresentano. Il dialogo tra i diversi livelli istituzionali dovrebbe essere fondato su collaborazione, trasparenza e responsabilità condivisa e non su logiche di esclusione. Inoltre, esprimiamo delusione per l’esito dell’incontro durante il quale il ministro Urso non ha fornito risposte concrete ai quesiti fondamentali posti dai rappresentanti locali e dalle realtà coinvolte”.

Le perplessità del Municipio fanno il paio con quelle manifestate ieri da diverse componenti politiche del centrosinistra a Tursi, da Avs al M5s passando per Linea Condivisa. “Temi centrali come l’impatto ambientale, la sostenibilità economica dell’impianto, le ricadute occupazionali, le tempistiche reali del progetto e in particolare l’individuazione del soggetto investitore sono rimasti senza alcuna chiarezza – prosegue il documento -. A oggi non si sa chi investirà concretamente nella realizzazione del forno elettrico, quale sarà il futuro di Taranto e non sono emersi impegni finanziari certi da parte pubblica o privata. Da ciò è legittimo ritenere che, alle condizioni oggi dal Governo, il progetto non vedrà mai la luce“.

Il Municipio VI Medio Ponente “ha il dovere di ascoltare la propria cittadinanza, raccoglierne le preoccupazioni e farsene portavoce. Per questo motivo metterà a disposizione ogni strumento democratico utile a tutelare gli interessi del quartiere promuovendo un percorso partecipativo, fornendo informazione e vigilanza su un progetto che può avere conseguenze profonde e durature sulla vita della comunità. Il Municipio ribadisce la propria disponibilità al confronto, ma chiede con fermezza che venga finalmente riconosciuto il suo ruolo come interlocutore legittimo e necessario in ogni fase del processo decisionale che riguarda il futuro di Cornigliano e dell’intera città. Il rispetto istituzionale non è una formalità: è il fondamento del buon governo”.

Domani intanto è prevista la manifestazione di protesta indetta dal comitato No forno elettrico e altre “realtà associative di Cornigliano” contro l’idea di riportare la lavorazione a caldo nel quartiere del ponente genovese, “nonostante l’accordo di programma firmata da cinque ministeri nel 2005”. L’appuntamento è per questo giovedì 4 settembre alle 17, con ritrovo ai giardini Melis, vicino a via Cornigliano e a poche centinaia di metri dalle aree ex Ilva. Lo stesso pomeriggio, a Cornigliano, si sono dati appuntamento anche i sindacalisti Fiom per un volantinaggio per supportare l’idea del forno elettrico.

Più informazioni
leggi anche
Generico settembre 2025
Fumata bianca
Ex llva, il vertice con Urso: le istituzioni genovesi dicono sì al forno elettrico a Cornigliano
metalmeccanici
Lavoro
Forno elettrico a Genova, metalmeccanici compatti: “Sì al lavoro ma Urso risponda su investimenti e salute”
Generico settembre 2025
Le due facce
Ex Ilva, all’incontro con Urso comitati in rotta di collisione: deluso il fronte del no, i “sì forno” chiedono garanzie
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.