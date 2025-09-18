Eventi a Genova, gare di bici e moto fuori città: weekend di modifiche per il servizio Amt

Genova. Diverse variazioni in arrivo nel weekend per il servizio Amt, sia a Genova sia nel territorio metropolitano. Le novità si aggiungono alle misure speciali per il Salone Nautico in corso da oggi fino al 23 settembre.
Serata in Blu in centro
A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Roma in occasione dell’evento “Serata in Blu – Esposizione auto d’epoca”, sabato 20 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 23.45 (o comunque fino al termine della manifestazione), le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 606, 607, 618, 635, 640, 641, KA, 727 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.
Linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 39, 40, 606, 607, 618, 635, 640, 641, KA, 727 e Volabus
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.
Direzione levante: percorso regolare.
Linea 37
Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguono per via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.
La Milano-Rapallo tra entroterra e Levante
A seguito della manifestazione ciclistica “60esima Milano-Rapallo”, che si svilupperà sul percorso Busalla – Casella – Montoggio – passo della Scoffera – Bargagli – Calcinara – Recco – Ruta di Camogli – Santa Margherita Ligure – Rapallo, sabato 20 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 circa (o comunque fino a cessate esigenze), le corse delle linee interessate dal passaggio della gara ciclistica potrebbero subire soppressioni o ritardi. Inoltre, la corsa della linea 776 in partenza da Genova alle ore 14.00 sarà limitata a Recco, con ripartenza in direzione Genova alle ore 16.30.
Domenica la Doria-Creto
In occasione della gara motociclistica “Doria – Creto 2025”, domenica 21 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, il servizio della linea 728 Montoggio – Creto – Genova sarà temporaneamente sospeso in entrambe le direzioni.