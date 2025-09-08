European Mobility Week: a Genova due settimane di pedalate, convegni, laboratori e piazze senza auto

Genova. Pedalate collettive, spostamenti a piedi verso le scuole, dibattiti e convegni su sicurezza stradale e ciclabilità urbana, laboratori di ciclo-riparazione ed educazione stradale, trasformazione temporanea di luoghi pubblici in spazi di incontro e socialità, passeggiate inclusive e giri in bici, giornate di sport all’aperto. Sono alcune delle iniziative in programma dall’11 al 28 settembre a Genova per la 25esima edizione della European Mobility Week, la settimana europea della mobilità organizzata dalla Commissione europea per promuovere comportamenti e soluzioni virtuose per l’affermazione di una nuova cultura della mobilità – sostenibile, sicura, inclusiva e consapevole – e la costruzione di agglomerati urbani a misura di persona.

Quest’anno, grazie a scuole e associazioni del territorio, col coinvolgimento di operatori del settore, il capoluogo ligure sarà animato da decine di attività che avranno, come filo conduttore, la mobilità per tutti, il tema della Settimana Europea della Mobilità 2025 in programma nelle principali città europee.

Alla conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi genovesi della European Mobility Week erano presenti l’assessore alla Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico Emilio Robotti, l’assessora alla Polizia Locale e Sicurezza Stradale Arianna Viscogliosi, l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone e l’assessora al Welfare, Servizi sociali e Disabilità Cristina Lodi.

“La Settimana Europea della Mobilità – dichiara Robotti – è un evento di fondamentale importanza per promuovere uno stile di vita più sostenibile e consapevole. La mobilità rappresenta infatti un tema centrale per il futuro delle nostre città, perché non si tratta solo di spostarsi da un luogo all’altro, ma di farlo in modo responsabile, rispettoso dell’ambiente e della qualità della vita di tutti i cittadini. In questa prospettiva, il nostro impegno si inserisce pienamente nelle politiche europee sulla mobilità sostenibile, che mirano a ridurre le emissioni di anidride carbonica, favorire il trasporto pubblico, incentivare l’uso della bicicletta e delle soluzioni a basso impatto ambientale, e rendere le città più vivibili e accessibili. La strategia europea, con il Green Deal e il pacchetto Mobilità pulita per tutti, rappresenta una guida fondamentale per azioni concrete a livello locale, e Genova vuole essere protagonista di questo percorso di trasformazione. Durante questa settimana – spiega l’assessore Robotti – proporremo e una serie di attività che coinvolgeranno scuole, cittadini, associazioni e operatori del settore, con l’obiettivo di diffondere una cultura della mobilità, del trasporto pubblico efficiente e della sicurezza stradale. Siamo convinti che solo attraverso un dialogo aperto e azioni condivise, sperimentando e facendo toccare con mano a tutte e tutti i vantaggi di muoversi in maniera sostenibile ed accessibile, si possa costruire una città più vivibile e più green”.

Il programma completo della European Mobility Week a Genova (scarica)

Attivazione di nuovi Pedibus

Venerdì 19 settembre sarà la giornata dedicata ai Pedibus. Nelle ultime settimane il Comune di Genova ha ricevuto, da parte di altre scuole, diverse proposte di attivazione di nuovi Pedibus.

I dirigenti scolastici e Mobility Manager interessati a organizzare tale attività in occasione della European Mobility Week 2025, fino alle ore 23.59 di lunedì 15 settembre potranno aderire compilando il form disponibile a questo link.

“Invito dirigenti scolastici e Mobility Manager del territorio – afferma l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone – a contattarci entro questa settimana per organizzare un primo Pedibus sperimentale da tenersi durante la Settimana Europea della Mobilità. Il Pedibus è uno strumento che come Amministrazione vogliamo incentivare il più possibile per educare e abituare bimbe, bimbi e famiglie a muoversi in maniera più sana e rispettosa dell’ambiente. Tra l’altro, siamo particolarmente felici di annunciare che il Comune di Genova partecipa, per il secondo anno di fila, a Siamo nati per camminare, il progetto-gioco dell’Associazione Genitori Antismog le cui premiazioni si svolgeranno durante il prossimo Salone Orientamenti”.

“Il Pedibus, oltre alla sua importanza civica, è uno strumento che può aiutare a superare le differenze e determinate criticità, soprattutto laddove abbiamo i nostri progetti di comunità, da Certosa al centro storico – sottolinea l’assessora al Welfare, Servizi sociali e Disabilità Cristina Lodi – Per esempio, il tema delle numerose cantierizzazioni a Certosa può vedere un ruolo molto positivo da parte del Pedibus, in sinergia con municipio, scuole e associazioni, nel semplificare i percorsi casa-scuola. Più in generale, è nostra intenzione allargare il più possibile il Pedibus ai quartieri della città che hanno grandi problemi di vita quotidiana”.

Nuove agevolazioni per il terzo settore sulle corsie riservate

Durante la conferenza stampa, l’assessore Robotti ha anche annunciato l’individuazione di interventi, in collaborazione con i singoli municipi, per migliorare la sicurezza stradale e le nuove agevolazioni per il terzo settore sulle corsie riservate.

“La Settimana Europea della Mobilità – aggiunge l’assessore Robotti – sarà anche l’occasione per porre al centro le persone, perché la mobilità sostenibile non è solo una questione tecnica: è una questione di dignità. È sapere che puoi muoverti liberamente, senza ostacoli, senza barriere. È sapere che la tua città ti accompagna, ti sostiene, ti rispetta. È il futuro non solo possibile, ma necessario. Non a caso, il tema di quest’anno scelto dall’Europa è la mobilità per tutti, cioè l’accessibilità prevista nella Convenzione per i diritti delle persone con disabilità: la pianificazione accurata di servizi, veicoli, infrastrutture e comunicazione che aiuta tutti gli utenti, in particolare quelli con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive. Come sempre, garantire i diritti dei più fragili significa garantirli a tutti e a tutte”.

Le attività della polizia locale

Quest’anno, oltre alle consuete attività, la polizia locale sarà presente in prima linea alla giornata dedicata ai giochi, ai laboratori e alle attività per la mobilità sostenibile, che si svolgerà venerdì 19 settembre in piazza Bandiera. La piazza sarà interamente liberata dal traffico veicolare per offrire un contesto urbano sicuro e accogliente, dove verrà allestito l’ufficio mobile della polizia locale e un percorso attrezzato per attività di educazione stradale rivolte agli alunni del Convitto Colombo.

Gli studenti raggiungeranno la piazza attraverso un nuovo percorso Pedibus. Questo evento rappresenta un’occasione concreta per avvicinare i bambini e i ragazzi ai valori della sicurezza e del rispetto delle regole della strada, in un ambiente pratico e coinvolgente.

“La Settimana Europea della Mobilità – dice l’assessora alla Polizia Locale e Sicurezza Stradale Arianna Viscogliosi – è un’importantissima vetrina che consente, alla nostra Polizia Locale, di offrire alla cittadinanza, e in particolare a bambini e famiglie, tutta una serie di servizi e professionalità volti a promuovere la cultura della sicurezza e dell’educazione stradale. Alcuni Pedibus, in particolare, vedranno la presenza di operatori appositamente qualificati che, accompagnando i bimbi lungo i percorsi prestabiliti, insegneranno loro le principali regole da rispettare per muoversi in sicurezza. Un progetto educativo che si affianca a tante altre iniziative condotte per tutto l’arco dell’anno attraverso attività dedicate a studenti, famiglie e cittadini”.

Tra i vari progetti si ricordano:

– Premio Federica Picasso, organizzato dallo Studio Legale Associato Avvocati Sguerso e rivolto alle scuole primarie per promuovere la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile e l’uso consapevole degli spazi pubblici. La polizia locale è coinvolta sia nella valutazione dei lavori presentati dagli studenti sia nell’organizzazione di incontri di educazione stradale nelle classi vincitrici;

– Pedibus, progetto coordinato dall’ufficio comunale Smart Mobility, pensato per favorire gli spostamenti casa-scuola a piedi in condizioni di sicurezza. Gli agenti della polizia locale, quando possibile, affiancano i bambini lungo i percorsi prestabiliti e tengono lezioni di educazione stradale all’arrivo;

– “Fai Strada!”, una serie di incontri con studenti di varie scuole genovesi – proposti dal team de “La Strada Siamo Noi” su incarico di Genova Parcheggi – per approfondire temi come le norme principali del Codice della Strada, la segnaletica più diffusa, le cause degli incidenti e le infrazioni più comuni. Gli agenti della Polizia Locale, insieme agli esperti de “La Strada Siamo Noi”, propongono momenti di confronto e riflessione sul ruolo delle Forze dell’Ordine e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili negli spazi urbani.

Tra le nuove attività ci sono controlli etilometrici ai ragazzi prima che si mettano alla guida. Questa attività ha riscosso un crescente interesse tra la cittadinanza, testimoniata dalle lunghe code di persone in attesa di effettuare la prova etilometrica. Nell’attesa vengono distribuiti utili volantini che sintetizzano, in maniera esaustiva e con linguaggio giovanile le varie casistiche e conseguenze che la conduzione sotto l’effetto dell’alcol potrebbe riservare a chi si pone alla guida. Proprio per la chiara funzione preventiva, il comando ha deciso di svolgere tale servizio in occasione dell’Oktoberfest 2025.

“La polizia locale – conclude l’assessora Viscogliosi – non è solo un presidio di ordine e sicurezza, ma un attore attivo nella costruzione di una città più sicura, vivibile e sostenibile. Attraverso la partecipazione a eventi pubblici, progetti educativi e azioni di controllo mirate, la Polizia Locale contribuisce a diffondere la cultura della mobilità sostenibile, a sensibilizzare i cittadini e a tutelare in particolare i più giovani e gli utenti deboli della strada».