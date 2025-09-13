Maltempo, la conferma di Arpal: “In Liguria estati sempre più calde, terreno fertile per le alluvioni”

Genova. L’estate 2025 in Liguria è stata più calda della media climatologica degli ultimi vent’anni, con una temperatura media regionale di 22,3 gradi e un’anomalia positiva di 1,1 gradi. Non il record di sempre, ma comunque uno dei dati più alti, a dimostrazione di un trend che sembra ormai consolidato. La conferma arriva dall’ultimo report di Arpal: per saperne di più ne abbiamo parlato con Dario Hourngir, meteorologo dell’agenzia regionale.

Un’estate particolare o tutto sommato simile a quelle precedenti?

Sicuramente è stata un’estate nel trend degli ultimi anni con temperature sopra la media, anche se non in valore assoluto la più calda di sempre, ma comunque tra le più calde, a dispetto della percezione che abbiamo avuto. Sui singoli mesi si nota un’anomalia un po’ su tutta la penisola, nello specifico sul Nord Italia, predominante a giugno. Sulla Liguria siamo sui 3-4 gradi di anomalia media

In termini climatologici è un numero elevato?

Sì, soprattutto se teniamo conto che giugno è un mese in cui statisticamente non si dovrebbero osservare ondate di caldo così insistenti e intense. C’è stato sì qualche leggero ridimensionamento, ma l’ondata è stata prolungata e ha avuto il culmine alla fine del mese. Questa è stata la vera particolarità. Di solito le temperature più alte si osservano tra fine luglio e inizCon l’io agosto. E poi un contributo arriva anche dal mese di agosto, dove l’anomalia è stata più ridimensionata rispetto alla media 1991-2020. Ma l’ondata di caldo nella prima metà del mese è stata rilevante, con temperature massime e minime veramente notevoli, una temperatura media giornaliera molto elevata.

Però ha piovuto più del solito.

È stata una stagione a due facce: a giugno abbiamo avuto un mese stabile, a parte l’instabilità diurna sui rilievi e il passaggio perturbato in occasione dell’allerta gialla. Di contro, soprattutto a luglio e nella seconda parte di agosto abbiamo avuto molti passaggi instabili in sequenza. Se prendiamo come riferimento il periodo 2003-2022, da un punto di vista pluviometrico si nota un surplus.



Mappa della pioggia cumulata sulla Liguria dalle 00.00 del 1° luglio 2025 alle 00.00 del 1° settembre 2025

Questo dato ci suggerisce un cambio di tendenza?

A differenza dell’aspetto termico, a livello precipitativo c’è maggiore variabilità. Statisticamente la tendenza è quella ad avere estati meno piovose, ma se c’è un evento piovoso mediamente ha intensità superiore. Ma qui subentrano diversi fattori. Se guardiamo all’estate 2022 l’anticiclone era dominante. Può esserci un’estate particolarmente calda con pochi passaggi piovosi che in totale accumulano tanta pioggia. È un discorso di variabilità interna.

Trend stimato dei valori di temperatura media regionale estivi nel periodo 2003-2025 (linea verde tratteggiata). La linea nera orizzontale continua riporta la media climatologica 2003-2022

Il grafico ci mostra che le anomalie positive sono concentrate negli anni dal 2012 in poi, con l’eccezione del 2003. È corretto dire che avremo estati sempre più calde?

Sicuramente si andrà a seguire il trend che si osserva in ultimi anni, con incremento della temperatura media o comunque tendenza ad avere estati mediamente più calde rispetto a quello che si osservava in passato. Ci sono anche oscillazioni interne a scala più ridotta per cui può esserci un’alternanza tra estati un po’ meno calde ed estati in cui l’anomalia si presenta in modo più marcato. Ma, a prescindere dalla variabilità interna, ci dobbiamo aspettare sempre di più un maggior numero di estati con anomalie positive. Quelle con anomalie negative saranno sempre meno e comunque sempre più smorzate.

Eppure molti dicono che in fin dei conti “ha sempre fatto caldo”

Spesso è un tema di percezione. Un conto è quello che il nostro corpo percepisce, un conto sono dati oggettivi misurati dalle stazioni meteo.

Abbiamo imparato che il calore accumulato in estate è un elemento chiave per gli eventi estremi in autunno. Negli scorsi mesi, però, abbiamo avuto diverse allerte meteo con allagamenti e danni. Possiamo dire che la stagione delle piogge ormai parte in anticipo?

L’autunno tende a rimanere statisticamente la stagione di maggior rilievo per allerte o fenomeni estremi. In autunno abbiamo le prime discese di aria più fresca di matrice nord-atlantica che affondano su un Mediterraneo che continua ad avere una temperatura superficiale relativamente calda. Con l’energia che c’è in gioco è una stagione molto propensa a temporali di una certa intensità con cumulate a scala regionale molto importanti. Quello che va evidenziato è che, con la maggiore energia in gioco anche durante l’estate, nel momento in cui l’anticiclone perde un po’ di vigore e lascia spazio all’entrata di qualche saccatura nord-atlantica o comunque all’entrata di aria fresca, i temporali che prima avevano una certa intensità adesso sono più pericolosi. Lo si è visto a inizio luglio con fenomeni temporaleschi abbastanza importanti che hanno portato grandine di medie e grande dimensioni, un sinonimo del grande quantitativo di energia a disposizione nell’atmosfera.

Andamento della temperatura superficiale del mar Ligure (SST, linea rossa) e della relativa media per il periodo 1985-2005 (linea blu). Dati Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS)

Nel vostro ultimo report i dati Cnr-Isac evidenziano anomalie positive nel Mediterraneo occidentale fino a 6-7 gradi tra fine giugno e inizio giugno, con valori assoluti sotto costa di 29-30 gradi. Quanto influisce questa condizione?

Il mare è una componente importante. Tutte le allerte di luglio hanno trovato terreno fertile dal punto di vista energetico. Ma la maggiore energia rimane a disposizione anche in atmosfera.

Alla luce di questi dati, con un’ondata di maltempo che ha già ferito il Levante ligure a inizio settembre, come arriva la Liguria al prossimo autunno?

Dipende dal tipo di fronte che arriverà. Sicuramente ci saranno passaggi perturbati perché l’autunno statisticamente si colloca in questo scenario. È chiaro che un certo tipo di stress c’è sul territorio, ma le conseguenze dipendono da cosa accadrà in queste settimane. Faccio un’ipotesi: se per 2-3 settimane l’anticiclone sarà dominante sull’Europa centro occidentale, nonostante il terreno abbia subito questo stress, il territorio si può riprendere in vista delle piogge di ottobre-novembre.

In questo settembre la sensazione è che faccia ancora relativamente caldo: anche questo può influire?

A livello di media regionale, rispetto al periodo 2003-2022, siamo grossomodo all’interno della normalità climatica. È chiaro, comunque, che settembre risente ancora delle configurazioni estive, nel momento in cui ci sono rimonte anticicloniche tra passaggio perturbato e l’altro. In quei momenti le temperature finiscono per essere un po’ sopra la media, seppur senza particolari eccessi.