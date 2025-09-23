Esplorare la Genova sotterranea: visita guidata al rifugio antiaereo di Campi con il Centro Studi Sotterranei

Genova. Un viaggio nel passato, sotto la città. Sabato 27 settembre, il Centro Studi Sotterranei organizza una visita guidata esclusiva alla Cittadella Ipogea di Genova Campi, considerato il rifugio antiaereo privato più grande del Nord Italia.
La struttura, scavata all’interno della collina di Coronata negli anni ’40, è un vero e proprio labirinto di gallerie che si estende per oltre un chilometro. Al suo interno, i visitatori potranno rivivere l’atmosfera dei giorni bui della Seconda Guerra Mondiale, grazie alle numerose testimonianze storiche ancora visibili: dai tornelli originali per la gestione dei flussi, alle scritte dell’epoca, dai corpi illuminanti ai graffiti lasciati dalle persone che vi cercavano riparo.
La visita, della durata di 100 minuti, offre un’esperienza unica e suggestiva, un vero e proprio salto nel tempo.
Informazioni utili per la visita
Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 3755346629 dalle 9:30 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00 nei giorni feriali (non sono accettati SMS o WhatsApp).
Dettagli della visita:
Quando: Sabato 27 settembre 2025.
Orari: turni al mattino (10:00, 11:00) e al pomeriggio (14:00, 15:00, 16:00).
Costo: 15 euro (13 euro per i soci 2025). L’ingresso è gratuito per i minori a partire dai 12 anni.
Abbigliamento: si consiglia l’uso di scarponcini da trekking o stivali di gomma.
Attrezzatura fornita: caschi da speleologia con luci a LED e cuffie monouso.
La visita si terrà anche in caso di pioggia, ma sarà annullata in caso di allerta meteo rossa. In caso di disdetta successiva a venerdì 26 settembre, verrà richiesto il pagamento dell’intero costo del biglietto tramite bonifico.