Escursionista cade in una scarpata e batte la schiena, recuperata e portata al pronto soccorso

Genova. Intervento per una donna di 56 anni, abitante a Lavagna, in gita con gruppo Cai di Chiavari, in prossimità di monte Castello, tra Montallegro e Zoagli dove l’escursionista è caduta in una scarpata procurandosi un trauma alla schiena.

Le prime cure le sono state prestare dal personale dell’elisoccorso Grifo e della Croce Bianca Rapallese successivamente il Soccorso alpino e speleologico Liguria con manovre complesse di corda ha fatto in modo di spostare la donna in uno spiazzo di monte Castello per essere verricellata a bordo da Grifo.

Il restante gruppo Cai è poi rientrato a Chiavari mentre la sorella della donna ha raggiunto con i volontari della Croce Bianca Rapallese l’ospedale San Martino