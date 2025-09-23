Erbacce, Ferrante: “Dal 1° gennaio metteremo mano agli sfalci, il sistema non funziona”

Genova. Con la città invasa dalle erbacce a fine estate, la giunta Salis annuncia la volontà di rimettere mano al meccanismo che regola gli sfalci su strade, creuse e marciapiedi. Lo annuncia l’assessore alle Manutenzioni Massimo Ferrante rispondendo a un’interrogazione del consigliere Vincenzo Falcone (Orgoglio Genova) in aula rossa a Tursi.

“La gestione degli sfalci è esattamente quella che avete lasciato voi, non abbiamo ancora modificato nulla – ha detto l’assessore in polemica col centrodestra -. Siete voi che avete affidato ai Municipi lo sfalcio, i Municipi lo fanno tramite cooperative, non tramite personale interno. Gli appalti scadono il 31 dicembre perché sono stati vinti con la vostra amministrazione. L’accordo quadro cuba un milione e mezzo di euro. Nella rivisitazione di tante cose io prevedo di mettere mano anche a questa, perché è palese che non sta funzionando. Noi, a questo punto, dobbiamo mettere mano e capire se cambiare la situazione in essere. Sicuramente bisogna aumentare il budget, ma bisognerà probabilmente cambiare anche l’operatività, lasciando però ai Municipi l’indicazione delle priorità“.

Per limitare l’invasione del verde l’amministrazione è intervenuta nelle scorse settimane con ulteriori risorse destinate ai Municipi. “Abbiamo fatto una variazione di bilancio a fine luglio 2025 – ha ricordato Ferrante – e abbiamo assegnato ai Municipi altri 30mila euro per gli ultimi quattro mesi e mezzo rispetto ai 45mila già stanziati. È la stessa identica cifra”.

Ma perché le piante infestanti hanno preso il sopravvento nei mesi scorsi? L’assessore aveva già accusato la giunta Piciocchi per aver “consumato tutte le risorse prima della scadenza elettorale”. Poi le condizioni climatiche avrebbero fatto il resto. “In alcuni municipi – riferisce oggi Ferrante in consiglio comunale – si è iniziato a marzo. Potrei dirvi che ha piovuto tanto e c’è stato molto caldo, ma non importa. Noi in questo momento non abbiamo ancora cambiato nulla”.

Insoddisfatto della risposta il consigliere Falcone, che ha lanciato la sfida a Ferrante: “Dal 1° gennaio staremo lì a contare singole aiuole e singole erbacce. Sarò qui a darle testimonianza del suo impegno”.