  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Via piacenza

Entrano in una panetteria e rubano le chiavi dell’auto del fornaio: scoperti e denunciati

Il panettiere, a cui poco prima i due avevano provato a chiedere una birra per distrarlo, ha visto improvvisamente accendersi le luci della sua auto e li ha inseguiti

polizia volante notte

Genova. Sono entrati in un panificio di via Piacenza in piena notte con all’interno il panettiere che lavorava e, con la scusa di chiedere una birra , hanno rubato le chiavi dell’auto del dipendente.

Poco dopo il fornaio ha visto accendersi le luci della sua auto parcheggiata lì vicino, come se qualcuno avesse azionato la serratura elettrica, e i due uomini davanti alle portiere. Alle urla del proprietario i due hanno lanciato a terra le chiavi della vettura e sono fuggiti inseguiti dalla vittima, che nel frattempo aveva anche chiamato il 112.

All’arrivo delle volanti i due – un italiano di 36 anni e un tunisino di 41 – avevano già preso direzioni diverse, ma sono stati entrambi trovati e portati in Questura.

Il 41enne, irregolare sul territorio, è stato anche trovato in possesso di una valigetta con arnesi destinati allo scasso. Entrambi sono stati denunciati per furto.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.