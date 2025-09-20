Ellertsson, dopo il primo gol col Genoa guarda subito avanti: “Vogliamo fare di più”

Genova. In queste prime giornate di campionato avare di punti, Vieira può contare su Ellertsson. L’islandese, autore della momentanea rete del vantaggio del Genoa a Bologna, ha confermato di essere uno dei più in forma e soprattutto di poter rendersi pericoloso in campo aperto.

Il centrocampista è un vero jolly e Vieira a inizio stagione aveva detto che avrebbe potuto utilizzarlo in mezzo al campo, ma siccome ha gamba ed è particolarmente dinamico, il mister lo sta sfruttando da esterno. A destra per gran parte della partita, nel finale utilizzato a sinistra: “Gli ho cambiato la fascia perché volevo fargli aiutare Martin, c’era l’aspetto fisico da prendere in considerazione con Vitinha. A destra è stato bravissimo, con la sua velocità ha messo l’avversario in difficoltà”, ha detto Vieira nel post gara.

Il giocatore ha parlato in sala stampa e conferma: “Quello che il mister mi chiede io lo faccio. Che sia a sinistra o a destra. Non so dove gioco meglio“,

L’analisi di Ellertsson è molto stringata, ma chiara: “Abbiamo iniziato bene, abbiamo segnato. Poi ci siamo abbassati dopo il gol e su queste cose dobbiamo migliorare, ci penseremo in settimana e lo guarderemo con il mister. Andiamo avanti”.

Con lui in campo il Genoa si può permettere di giocare molto alto: “Il mister vuole che andiamo forte uomo contro uomo, per vincere la palla più avanti e per fare gol dobbiamo essere più vicini alla porta”.

Sul rigore non si esprime, è molto diplomatico: “L’ho visto solo velocemente, non so cosa posso dire. Non sono un arbitro, certo è che si sta male dopo un rigore così”.

Di sicuro la squadra non raccoglie quanto semina, una situazione che potrebbe fiaccare gli animi alla lunga, ma per Ellertsson non è così: “Siamo un gruppo compatto, una bella squadra, siamo incazzati dopo questo risultato. Vogliamo fare di più e lavoriamo”.

Per lui si tratta del primo gol con la maglia del Genoa: “Sono molto contento e adesso adesso voglio andare avanti e basta”. Aver usato il destro invece che il sinistro non lo scompone: io posso tirare con entrambi i piedi.

Anche lui, come Vieira, è contento di giocare subito la Coppa Italia: “Il mister ci ha fatto capire che vogliamo andare più avanti possibile in Coppa, è un nostro obiettivo”.