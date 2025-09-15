  • News24
La tragedia

È morto lo sciatore genovese Matteo Franzoso, era in coma da giorni

Le condizioni del discesista azzurro erano apparse da subito drammatiche dopo la caduta in allenamento in Cile

matteo franzoso

Non c’è l’ha fatta Matteo Franzoso, lo sciatore genovese discesista azzurro, caduto in allenamento a La Parva, in Cile.

Il giovane era originario di Genova ma si era spostato a Sestriere con la famiglia da diversi anni: lì allenava la propria passione.

Il destino voleva che domani, martedì 16 settembre, avrebbe compiuto 26 anni.

A dare l’annuncio con un comunicato stampa è stata la Federazione Sport Invernali.

Si è spenta in una clinica di Santiago del Cile la giovane vita di Matteo Franzoso. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica Fisi e il Presidente federale. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena”, si legge nella nota.

La tragedia

Sabato scorso Franzoso stava scendendo da una pista veloce, collaudata dalla Nazionale Azzurra, quando ha perso il controllo degli scii. Le sue condizioni sono apparse da subito drammatiche. Al ragazzo infatti gli era stato indotto il coma farmacologico a causa del grave trauma cranico riportato.

In Cile erano arrivati nelle scorse ore il fratello Michele e i genitori.

