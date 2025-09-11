Droga e spaccio, l’emergenza arriva in Consiglio comunale. Lodi: “Problema di tutta la città”

Genova. Spaccio, droga e degrado, è “emergenza in centro storico”. A dirlo Anna Orlando di Vince Genova, che questo pomeriggio ha portato una interrogazione durante il question time del Consiglio comunale, chiedono all’amministrazione quali sono le strategie che saranno messe in campo per arginare questo fenomeno divenuto dilagante.

“Non è un problema di oggi e di ieri ma anche dell’altro ieri – ha sottolineato Cristina Lodi, assessora con delega al Welfare e ai servizi sociali – L’intervento sociale è importante e fondamentale al pari di quello sanitario. Cosa rimasta in secondo piano negli ultimi anni. Oggi il problema è esploso con delle modalità che ricordano i decenni degli anni 80 e 90. Per questo serve un approccio che sappia unire le prerogative sociali, sanitarie e di sicurezza”.

Ma bisogna allargare l’intervento a tutta la città, secondo l’assessora: “Chiaramente in centro storico esiste una situazione particolare ma la gravità del contesto riguarda tutta la città e tutti i quartieri – continua Lodi – oggi il Comune di Genova è presente al tavola della prefettura, ma serve coinvolgere anche i territori e le associazioni. Non è stato affrontato prima, oggi questo problema è dirompente“.

La risposta della consigliera Orlando è in armonia con le intenzioni della giunta, che, attraverso l’assessora Lodi, si è messa a disposizione per affrontare il tema in una serie di commissioni ad hoc: “Non bisogna ghettizzare il tema, ma bisogna agire presto perchè una piaga che riguarda tutta la città”.