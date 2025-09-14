  • News24
Il commento

Droga e spaccio, il Siap lancia l’allarme: “Carenza di organico per le forze dell’ordine”

Secondo il sindacato servirebbe istituire una "cabina di regia" sulla sicurezza urbana con l'obiettivo è creare un coordinamento stabile tra le istituzioni, che non si limiti al centro storico ma si estenda a tutta la città

polizia centro storico notte caricamento sottoripa

Genova. La lotta allo spaccio di droga a Genova si scontra oggi con una grave carenza di personale nelle forze dell’ordine. È quanto sottolinea Roberto Traverso, segretario del SIAP, il sindacato di Polizia più rappresentativo in città, attraverso una nota stampa che mette in luce le difficoltà operative dei commissariati.

Secondo la dichiarazione di Traverso, i presidi storici della Polizia di Stato sono in difficoltà. Al Commissariato di Pré, la squadra di Polizia Giudiziaria faticherebbe a svolgere indagini d’iniziativa, limitandosi alle attività su delega della Procura. Anche a Sestri Ponente, una delegazione molto popolosa, il servizio di volante, secondo Traverso, sarebbe compromesso, con una sola pattuglia che spesso non riesce a uscire per i servizi ordinari. Analoghe difficoltà si verificherebbero anche nei commissariati di Centro, Cornigliano e San Fruttuoso, oltre che in altri uffici centrali della Questura.

La nota del Siap riporta che, nonostante le iniziative degli assessori Cristina Lodi (Servizi Sociali) e Tiziana Beghin (Welfare e Commercio) siano viste positivamente dal SIAP, “Queste non sono sufficienti a risolvere il problema alla radice”. La lotta allo spaccio, infatti, non può limitarsi alle conseguenze sociali, ma deve colpire la criminalità organizzata che gestisce il traffico di droga.

Per questo, il SIAP propone di istituire una “cabina di regia” sulla sicurezza urbana. L’obiettivo è creare un coordinamento stabile tra le istituzioni, che non si limiti al centro storico ma si estenda a tutta la città. In questo sistema, la Polizia Locale potrebbe affiancare la Polizia di Stato non solo per l’ordine pubblico, ma anche per i controlli amministrativi, aumentando l’efficacia delle azioni. Il sindacato auspica che questo porti anche all’istituzione di “osservatori sulla sicurezza urbana” nei Municipi, per poi arrivare ai “patti sulla sicurezza” previsti dal decreto Minniti. L’intento è dare una risposta concreta ai cittadini e ai quartieri, contrastando lo spaccio e garantendo una maggiore sicurezza.

