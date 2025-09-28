  • News24
Solidarietà

Genova, in 1000 in corsa per l’Africa alla quarta edizione della Dream Run

L'evento a sostegno del programma Dream della Comunità di Sant'Egidio per la lotta all'Aids e alla malnutrizione in 10 paesi africani

Genova. Si è conclusa con un grande successo di partecipazione, in Corso Italia, a Genova, la corsa per l’Africa “Dream run” a sostegno del programma Dream della Comunità di Sant’Egidio per la lotta all’Aids e alla malnutrizione in 10 paesi africani.

Quasi mille persone: runner professionisti, ma anche bambini, anziani, disabili in una festa dello sport e della solidarietà.

A tagliare il traguardo per primo per la 10km categoria Donne é Baldelli Anna, mentre per quella Uomini é Pittaluga Matteo. Per la 5km Uomini e Donne sono rispettivamente Pepoli Davide e Ierardi Sara. Premiati anche i bambini under 10 che primi hanno varcare l’arco “Dream run” quest’anno posizionato all’altezza di Boccadasse. Il loro volto sorridente è l’emblema di questa manifestazione solidale.

Negli anni il programma DREAM, nato nel 2002 con lo scopo di rendere accessibile a tutti la cura dell’HIV, si è allargato e oggi si impegna a fornire in Africa un’assistenza sanitaria globale in modo gratuito.

In particolare, il ricavato dell’edizione di quest’anno sarà interamente destinato all’acquisto di farmaci contro l’epilessia in Malawi, particolarmente necessari in un paese in cui questa malattia é molto diffusa a causa della maggiore incidenza di infezioni, traumi da parto e malaria cerebrale.

