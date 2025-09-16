  • News24
Nel pomeriggio

Doppia tragedia a Rossiglione e Bargagli: 60enne si ribalta con il trattore dopo un malore, 80enne colpito da infarto mentre è sulla scala

Due persone sono morte nel tardo pomeriggio di oggi. In entrambi i casi si tratterebbe di incidenti causati da arresti cardiocircolatori. I carabinieri stanno accertando le esatte dinamiche

Genova. Un uomo di circa 60 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi dopo essersi ribaltato dalla motocarretta su cui stava operando. E’ successo a Rossiglione. A tentare i soccorsi sono arrivati l’automedica golf 5 del 118 di Genova, la pubblica assistenza di Campo Ligure e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Purtroppo l’uomo è deceduto. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma le prime ipotesi parlano di un possibile malore che avrebbe causato il ribaltamento dell’uomo dal mezzo.

E sarebbe sempre un malore all’origine di un altro decesso avvenuto poco prima a Bargagli in nel giardino di un’abitazione di via Monte Sabotino. A perdere la vita, poco prima delle 18, un uomo di circa 80 anni che si trovava su una scala di metallo tra due fasce di sua proprietà. Inutili i soccorsi della croce verde di Lumarzo. Anche in questo caso sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno facendo alcune verifiche.

