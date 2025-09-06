Doppia amichevole per la CDM Futsal: sconfitta contro Active network e vittoria sul Futsal Cesena

Ascoli Piceno. Doppio impegno amichevole per la CDM Futsal che ad Ascoli Piceno, nell’ottava edizione del Memorial Antonio Bellini, affronta prima l’Active Network Viterbo e poi il Futsal Cesena. Nella prima sfida, che già profuma di Serie A, i ragazzi di mister Hugo de Jesus pur disputando complessivamente un buon match vengono sconfitti per 2-0. Di Amans e Curri le reti della vittoria per l’Active, mentre per la CDM da segnalare un incrocio dei pali colpito da Ricci e un paio di occasioni capitate sui piedi di Da Silva e Malturo.

Con Simone Foti ancora out dopo la testata ricevuta sabato scorso contro l’L84 e capitan Ortisi indisponibile, la CDM ha poi affrontato il Futsal Cesena, portando a casa la vittoria per 2-0. A sbloccare il match è Geovanne Da Silva che al 3’ trova la via del goal. Al 9’ ancora Da Silva protagonista, sull’angolo battuto da Caputo ma il portiere del Cesena respinge con i pugni. Vicinissimo alla rete anche lo stesso Caputo, poco dopo, sul lancio lungo millimetrico di Juninho ma la sua deviazione sottomisura esce di un soffio. Al 16’ la CDM trova anche il raddoppio: scambio perfetto al limite fra Murilo e Maltauro, l’ex MestreFenice non perdona e scarica in fondo al sacco un mancino chirurgico che batte il portiere avversario.

Si conclude quindi con una vittoria e una sconfitta la trasferta in terra marchigiana della CDM Futsal che mette benzina nelle gambe in vista dei prossimi impegni, in cui si comincerà a fare davvero sul serio. Sabato pomeriggio infatti, a Chiavari, i ragazzi di De Jesus scenderanno in campo contro la Levante Futsal per la gara d’andata del primo turno di Coppa Divisione, con il ritorno già fissato per venerdì 19 settembre a Campo Ligure. Poi testa al debutto in campionato contro la Feldi Eboli.