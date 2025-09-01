  • News24
Le indagini

Precipitata dalle scale dopo una lite, la donna aveva detto al compagno: “Se non ti fermi mi butto”

Secondo l'uomo, tuttavia, la donna sarebbe caduta dopo essere inciampata. Disposta l'autopsia

Genova. Sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna di 30 anni morta questa notte dopo essere precipitata dalle scale del sesto piano di un palazzo di salita superiore della Noce dopo una lite con il compagno.

Al momento il sostituto procuratore Giuseppe Longo, che questa mattina si è recato sul posto insieme alla squadra mobile, non ha ancora aperto il fascicolo di indagine perché è in attesa degli atti da parte degli investigatori che oltre al compagno hanno sentito i vicini di casa.

L’edificio, che al piano terra è sede del distretto sociale del medio levante, ospita alcune famiglie in emergenza abitativa. Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto.

L’uomo ha raccontato che quella notte aveva litigato con la compagna e lui se ne stava andando di casa per evitare che la situazione degenerasse quando la donna gli avrebbe urlato di non andarsene, minacciando in caso contrario di lanciarsi di sotto.

Ma, sempre secondo quanto riferito dal 32enne, la donna avrebbe però in realtà perso l’equilibrio precipitando nell’androne: un incidente secondo lui e non un gesto volontario. Anche alcuni vicini di casa questa notte hanno sentito la lite con alcuni tonfi e poi le urla sulle scale.

Il palazzo dove è avvenuta la tragedia

La polizia era già intervenuta almeno due volte in quell’appartamento dove oltre alla coppia (che ha due bimbe che si trovavano però a casa di parenti al momento della tragedia) viveva anche la sorella della donna con un bimbo. Il 32enne – che al momento non è indagato – si è sottoposto volontariamente al prelievo di eventuale materiale biologico da sotto le unghie. Non risultano tuttavia a suo carico precedenti per maltrattamenti e sul corpo della donna non risultano segni di lesioni che possano far pensare a una colluttazione. La tesi prevalente resta quella di un tragico incidente ma le indagini al momento sono in corso.

Gli investigatori hanno anche acquisito una telecamera presente in zona che potrebbe risultare utile per ricostruire l’accaduto.

