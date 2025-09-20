Buio Sampdoria, Donati cerca la luce: “Bisogna lottare come stiamo facendo”

Se siano reali speranze o solo parole di circostanza non è dato saperlo. Sicuramente il volto di Massimo Donati dopo Monza-Sampdoria è tutt’altro che ottimista. Le parole rilasciate ai microfoni del club sono invece speranzose per un riscatto necessario. La Sampdoria è ultima in classifica con cinque sconfitte in cinque partite e deve dunque tirarsi fuori da questo clima di delusione e sfiducia in cui sta navigando. La strada da seguire è solo una: lottare.

Commenta infatti così Donati dopo l’1-0 del Brianteo: “I ragazzi hanno dato tutto, li ho ringraziati per questo. Non ci gira bene, ma dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo. Lottare è la parola giusta, perché bisogna cercare di far girare ogni situazione e ogni episodio. Oggi i ragazzi hanno dato tutto e questo è un piccolo buon segnale, ma bisogna cercare di ribaltare le cose”.

La gara è stata anche condizionata dagli episodi. Il rigore sbagliato da Barak e l’espulsione di Cherubini hanno inevitabilmente inficiato sul risultato finale. A tal proposito il tecnico ha dichiarato: “I rigori si sbagliano e ci sta, l’espulsione invece mi ha fatto molto arrabbiare perché rovina tutti i sacrifici che facciamo in settimana. È stato un errore di un ragazzo che gli si perdona, ma non va fatto assolutamente. Poi abbiamo subito gol in maniera strana perché eravamo messi bene con la linea difensiva. Abbiamo cercato in tutte le maniere di pareggiare ma non abbiamo trovato la porta”.

Infine Donati torna sulla ricetta da seguire per preparare la sfida contro il Bari di settimana prossima: “Non abbiamo alternative se non lavorare, spingere e crederci. Se ci fermiamo le cose non possono cambiare. Dobbiamo crederci e andare sempre forte”.