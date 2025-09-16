  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bilancio

“Dona la spesa scuola”: raccolte 10,8 tonnellate di cancelleria

Grande successo per l'iniziativa organizzata da Coop Liguria

Dona Scuola coop Liguria

Genova. La raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa scuola”, promossa il 12 e 13 settembre da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà, ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa ha coinvolto una settantina di associazioni supportate dai volontari delle sezioni Soci Coop. Nel Comune di Genova sono state raccolte 4,7 tonnellate di prodotti, destinate a moltissime associazioni o reti territoriali

Tra queste Caritas, San Vincenzo, Comunità di San Benedetto, ARCI, Genova Solidale, Emporio Solidale Il Cesto, Coop La Comunità, Arciconfraternita di Voltri, Comunità di Sant’Egidio, Borgo Solidale, Rete Scuole Migranti, Rete Assieme. Il dato provinciale, invece, è di 5,7 tonnellate.

Il prossimo appuntamento è per  l’11 ottobre per una nuova raccolta “Dona la spesa”, questa volta di generi alimentari.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.