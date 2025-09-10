Dominio Nuotatori Genovesi Master: ancora campione d’Italia in acque libere

Piombino. C’è ancora la Nuotatori Genovesi sul tetto d’Italia delle acque libere master. Per il secondo anno consecutivo – la terza volta in cinque stagioni trascorse sempre tra i primi due posti – la squadra genovese si conferma campione vincendo la classifica di società. «È con immenso piacere e orgoglio che festeggiamo questa nuova vittoria in quel di Piombino – commenta Guido Nicora, atleta e riferimento tecnico per le gare di fondo – dove abbiamo dovuto confrontarci con circa 160 squadre sempre più agguerrite. Nonostante ciò, la Nuotatori Genovesi si è imposta con largo distacco dalle inseguitrici dimostrando l’alto livello dei singoli, la forza e l’unione della squadra, con ottimi piazzamenti anche nelle staffette».

Gli Italiani Master di nuoto in acque libere, che si sono svolti dal 5 al 7 settembre in Toscana, hanno visto la nostra squadra laurearsi campione d’Italia con 1.364 punti. Le altre società premiate: Due Ponti (1.110) al secondo posto; Circolo Canottieri Aniene (751) al terzo; Genova Nuoto My Sport (745) al quarto; Sportiva Nuoto Grosseto (675) al quinto.

«C’è stato un aumento incondizionato delle presenze gara con 864 atleti al via: un numero di rilievo vista la notevole qualità agonistica nelle singole gare, nelle diverse categorie – prosegue Nicora –. I numerosi i podi e le vittorie ci hanno portato a vincere sulle squadre romane, ben più numerose di noi». Sono 36 gli atleti della squadra di Albaro campione d’Italia e 16 le medaglie individuali conquistate: quattro ori, sei argenti e altrettanti bronzi.

Tra i plurimedagliati: Stefano Gentile che si aggiudica i titoli italiani M30 nella 5 e nella 3km; Silvia Maggi (M45), oro nella 5km e argento nella 3km; Francesco Pastore (M60), oro nella 3km e argento nella 5km; Nicoletta Pollicardo (M60), argento nel Miglio e nella 3km; Sara Monari (M20), argento nella 5km e bronzo nella 3km. Poi ancora, l’argento nel Miglio M35 per Marco Tagliafierro. E le medaglie di bronzo: nella 5km per Elisa Ghersi (M20) e Guido Baroni (M65); nella 3km per Francesco Lanzone (M55); nel Miglio per Stefano Ghibellini (M55) e Andrea Intartaglia (M60). Sono arrivate anche due medaglie d’argento dalle staffette miste 4×1250 metri con la M100 (Ghersi, Nicora, Monari, Gentile) e la M220 (Pollicardo, Tagliafierro, Pasa, Pastore).

Le gare di Piombino chiudono una stagione «di soddisfazione e crescita per ogni atleta, che ha dato il massimo per poter contribuire alla vittoria – sottolinea Nicora –. Quindi, in primis, un bravi e un grazie a loro: i veri numeri uno».