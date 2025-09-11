  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Tradizione

Domenica torna il Miglio Marino di Sturla, edizione da record con 400 partecipanti

Circa 100 amatori, circa 150 tra master ed agonisti ed esattamente 150 giovani iscritti al Piccolo Miglio, ovvero il numero massimo previsto dal regolamento

miglio marino sturla

Genova. Dopo il successo del Trofeo Panarello-Torneo del Mare, la Sportiva Sturla organizza la 81esima edizione del Miglio Marino.

Saranno 400 i partecipanti complessivi nell’ambito delle tre gare. Circa 100 amatori, circa 150 tra master ed agonisti ed esattamente 150 giovani iscritti al Piccolo Miglio ovvero il numero massimo previsto dal regolamento. È quindi record di partecipazione per questa gara che continua a crescere.

Il programma prevede alle 9.30 l’omaggio alla lapide del campione Enrico Rossi (presso via del Tritone 13), alle 10.30 il Piccolo Miglio Marino (1000 metri in mare per le categorie ragazzi, esordienti A e B), alle 12.30 la gara riservata ad Amatori, alle 13 le premiazioni del Piccolo Miglio, alle 14.30 le premiazioni del Miglio Marino Gara 1, alle 15 la gara per agonisti e master con a seguire le premiazioni.

L’evento, sotto egida Fin, è patrocinato dal Coni Liguria e sostenuto da diversi sponsor.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.