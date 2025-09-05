  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Niente tuffi

Campionamenti sfavorevoli, raffica di divieti di balneazione tra Voltri e Pegli

Entro 72 ore Arpal ripeterà i campionamenti, e se i risultati saranno positivi il divieto di balneazione verrà revocato

spiaggia punta vagno foce divieto balneazione

Genova. La stagione balneare si avvia a chiusura con una raffica di divieti di balneazione nel ponente genovese.

Alla luce dei risultati sfavorevoli dei campionamenti effettuati da Arpal il Comune ha emesso un’ordinanza che vieta di fare il bagno nei seguenti punti:

  • Castello Genovese: da civ. n. 30 di Via Camozzini a Castello Genovese a Ovest del Torrente Leira
  • Piazza Nicolò da Voltri: da civ. n. 1 di Piazza Nicolò da Voltri a Molo del bacino portuale di Prà
  • Ponente Torrente Rexello
  • Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre
  • Spiaggia Multedo: da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan

Entro 72 ore Arpal ripeterà i campionamenti, e se i risultati saranno positivi il divieto di balneazione verrà revocato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.