Campionamenti sfavorevoli, raffica di divieti di balneazione tra Voltri e Pegli

Genova. La stagione balneare si avvia a chiusura con una raffica di divieti di balneazione nel ponente genovese.
Alla luce dei risultati sfavorevoli dei campionamenti effettuati da Arpal il Comune ha emesso un’ordinanza che vieta di fare il bagno nei seguenti punti:
- Castello Genovese: da civ. n. 30 di Via Camozzini a Castello Genovese a Ovest del Torrente Leira
- Piazza Nicolò da Voltri: da civ. n. 1 di Piazza Nicolò da Voltri a Molo del bacino portuale di Prà
- Ponente Torrente Rexello
- Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre
- Spiaggia Multedo: da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan
Entro 72 ore Arpal ripeterà i campionamenti, e se i risultati saranno positivi il divieto di balneazione verrà revocato.
