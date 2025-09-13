Distraggono un ragazzo e gli rubano lo smartphone, denunciati poco dopo dalla polizia

Genova. Tre giovani sono stati denunciati questa notte a Genova, due ragazzi per tentato furto in concorso e una ragazza per ricettazione.

Alle 3.30 gli agenti di polizia delle volanti di Cornigliano e San Fruttuoso, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti in piazza delle Erbe in soccorso di un 22enne genovese che era stato appena derubato del suo telefono.

In particolare il giovane ha raccontato di essere stato distratto da due ragazzi che gli hanno rubato il cellulare per poi scappare. Gli operatori, tramite l’applicazione dello smartphone Dov’è, hanno immediatamente seguito le tracce e visto che il telefono era localizzato nei giardini Luzzati, dove si sono diretti.

Durante il tragitto hanno intercettato subito due giovani risultati corrispondenti alla descrizione della vittima e una volta giunti nei giardini hanno trovato una loro amica in possesso del telefono poco prima rubato. I due ragazzi sono stati denunciati per tentato furto in concorso, mentre la ragazza è stata denunciata per ricettazione.