Iniziativa

Disabilità, parte lo sportello informativo presso l’Urp di Regione Liguria

Lo sportello URP rappresenta un servizio di primo livello informativo, complementare all'attività dei centri Clibas già attivi sul territorio.

disabilità bambini

Genova. A partire da domani, martedì 2 settembre, dalle 9 alle 12, e successivamente tutti i martedì nello stesso orario, i cittadini potranno ricevere informazioni e orientamento sui temi della disabilità e della fragilità presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Regione Liguria, in piazza De Ferrari 14 rosso a Genova. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle informazioni, migliorare l’orientamento ai servizi e garantire una risposta rapida e qualificata ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Clibas – Centro Ligure Informativo per il Benessere Ambientale e Sociale delle persone disabili e/o fragili e dei loro familiari, già attivo con sedi a Genova-Quarto e a Imperia.
Oltre al servizio in presenza, sarà possibile ottenere informazioni anche telefonicamente al numero verde 800 445 445 (negli stessi orari).

“Con questo nuovo punto informativo – sottolinea l’assessore alla Sanità e Politiche Socio-sanitarie, Massimo Nicolò – Regione Liguria rafforza la rete di supporto ai cittadini più fragili, offrendo uno sportello di prossimità in una sede centrale come quella di piazza De Ferrari a Genova per poter ricevere informazioni e un primo orientamento sui temi della disabilità e della fragilità”.

Lo sportello URP rappresenta un servizio di primo livello informativo, complementare all’attività dei centri Clibas già attivi sul territorio. Le richieste che necessitano di approfondimenti specifici continueranno a essere inoltrate agli sportelli Clibas dedicati, come quello di Genova-Quarto e di Imperia. Con questa iniziativa, Regione Liguria amplia così le possibilità per i cittadini di avere un punto di riferimento a Genova centro, a integrazione dei servizi già disponibili sul territorio, per favorire inclusione e sostegno alle persone con disabilità e fragilità.

