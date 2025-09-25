Disabilità, dal 30 settembre la nuova normativa si estende anche a Genova: ecco cosa cambia

Genova. Dal 30 settembre 2025, la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità si estenderà ad altre nove province italiane, compresa Genova.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una “valutazione di base” unitaria affidata all’Inps) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento.

Le domande presentate entro il 29 settembre 2025 seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione.

Una delle novità introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62 riguarda la modalità di avvio del procedimento valutativo. La tradizionale domanda amministrativa non sarà più necessaria e sarà sostituita dall’invio del certificato medico introduttivo.

La nuova procedura prevede infatti che l’accertamento della disabilità inizi con la trasmissione, in via telematica all’Inps, del “nuovo certificato medico introduttivo” da parte di un medico certificatore. L’invio del “nuovo certificato medico introduttivo” determinerà la decorrenza della prestazione assistenziale eventualmente spettante a partire dal primo giorno del mese successivo all’invio del certificato stesso.

I cittadini residenti e domiciliati, o anche solo domiciliati, nelle aree territoriali sperimentali potranno usare i certificati medici redatti fino al 29 settembre 2025 solo se la domanda amministrativa viene presentata all’Inps entro tale data.

A partire dal 30 settembre 2025, i certificati medici redatti secondo le precedenti modalità ma non ancora inviati insieme alla domanda non saranno più considerati validi. L’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità potrà avvenire esclusivamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

Per la tutela dei diritti, è indispensabile consegnare tempestivamente una copia del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta di presentazione al patronato.

Per maggiori informazioni, nonché per inoltrare la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento entro il 29 settembre 2025, per non dover rifare il certificato medico, è possibile rivolgersi anche al patronato Acli.