Diga, Pastorino: “Webuild deve pagare gli extracosti, ma con Bucci e Meloni il conto ricade sui cittadini”

Genova. “L’anomalia più grave di tutta questa vicenda è chi paga il conto. Quando fu bandita la gara per la diga foranea di Genova, era previsto che gli eventuali extracosti fossero a carico dell’appaltatore, Webuild. È la clausola che aveva scoraggiato i grandi colossi stranieri a presentarsi. Ma appena l’appalto è stato assegnato, Bucci e il governo hanno cambiato le regole in corsa: oggi gli extracosti non li copre più l’impresa, ma lo Stato, cioè le cittadine e i cittadini”.

Lo dichiara Gianni Pastorino, capogruppo della lista “Andrea Orlando Presidente” in Consiglio regionale e rappresentante di Linea Condivisa, commentando le ultime notizie sullo sprofondamento dei cassoni della diga di Genova e sui 300 milioni di euro aggiuntivi già riconosciuti a Webuild.

“Parliamo di cifre enormi: dai 950 milioni iniziali si è passati a 1,3 miliardi e ora siamo a 1,6 miliardi. Di questi, 160 milioni per la fase A e 142 milioni per la fase B sono extracosti imputati ai fondali che cedono e ai ritardi accumulati. Extracosti che, per contratto, avrebbero dovuto restare in capo all’appaltatore. Invece oggi li paga lo Stato, attingendo ai fondi del PNRR, e quindi li pagano i cittadini e le cittadine. È inaccettabile: un’opera nata con promesse di trasparenza e rigore è diventata l’ennesimo buco nero di soldi pubblici. Mentre Bucci continua a vendere la diga come simbolo del futuro di Genova, la realtà è che si tratta di un progetto che affonda nei fondali e nei debiti. Per questo – conclude Pastorino – chiederò che la questione venga portata in tutte le sedi istituzionali competenti, dal Consiglio regionale al Parlamento. Perché non si può accettare che le regole vengano cambiate a posteriori per favorire l’appaltatore e scaricare ogni onere sulle spalle delle cittadine e dei cittadini”.