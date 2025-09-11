Genova. Il consorzio PerGenova Breakwater, che si occupa della costruzione della nuova diga foranea di Genova, ha chiesto alla Menard, l’azienda incaricata delle operazioni di consolidamento del fondale, di ridurre di 30 operai le maestranze impiegate nella grande opera.

A denunciarlo è Fillea Cgil Genova e Liguria, che si è detta “molto preoccupata per i lavoratori coinvolti e per la prosecuzione dell’opera”.

Federico Pezzoli, segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria, ha avuto oggi un incontro sindacale con la Menard: “Chiediamo al commissario Marco Bucci un incontro urgente per capire cosa stia succedendo a questa grande opera che è già in ritardo sulla tabella di marcia e ora, anziché implementare le maestranze, le riduce”.