  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
L'appello

Diga di Genova, il consorzio Breakwater riduce le maestranze: “Rischio ritardi, Bucci intervenga”

A denunciarlo è Fillea Cgil Genova e Liguria, che si è detta “molto preoccupata per i lavoratori coinvolti e per la prosecuzione dell'opera”

nuova diga

Genova. Il consorzio PerGenova Breakwater, che si occupa della costruzione della nuova diga foranea di Genova, ha chiesto alla Menard, l’azienda incaricata delle operazioni di consolidamento del fondale, di ridurre di 30 operai le maestranze impiegate nella grande opera.

A denunciarlo è Fillea Cgil Genova e Liguria, che si è detta “molto preoccupata per i lavoratori coinvolti e per la prosecuzione dell’opera”.

Federico Pezzoli, segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria, ha avuto oggi un incontro sindacale con la Menard: “Chiediamo al commissario Marco Bucci un incontro urgente per capire cosa stia succedendo a questa grande opera che è già in ritardo sulla tabella di marcia e ora, anziché implementare le maestranze, le riduce”.

Più informazioni
leggi anche
nuova diga
Svolta
Nuova diga, via libera definitivo alla variante di layout: “Fine lavori entro dicembre 2027”
nuova diga
Si avanza
Nuova diga, posizionato il 12esimo cassone: a fine agosto verranno costruiti quelli più grandi
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.