Dal 3 al 5 ottobre torna M.U.R.A: tre giorni di arte, spettacolo e creatività in centro storico

Genova. Il centro storico di Genova si prepara a vivere tre giornate intense con la nuova edizione di M.U.R.A. – Movimento Urbano Rete Artist*, il festival che trasforma vicoli e piazze in un grande laboratorio collettivo di arte, spettacolo, creatività e comunità. Dal 3 al 5 ottobre il Sestiere del Molo accoglierà la HAND MADE EDITION, un’edizione interamente dedicata al fatto a mano, inteso non solo come artigianato ma come filosofia di vita che valorizza lentezza, cura dei rapporti umani e sostenibilità.

L’idea che attraversa questa edizione è chiara: riportare nel cuore della città una forma di produzione capace di rigenerare il tessuto sociale ed economico senza snaturarlo, unendo dimensione artistica e manualità con un approccio etico e rispettoso dell’ambiente. Non a caso il festival si definisce come un movimento urbano, nato per abbattere confini e aprire spazi di incontro, rivolto tanto agli abitanti quanto a chi attraversa il centro storico da visitatore.

Il programma, che si snoderà tra Giardini Luzzati, Porta Soprana, San Bernardo e le piazzette del Molo, intreccia laboratori, mercati, spettacoli, concerti, esposizioni e performance. I mercatini artigianali, il Cactus Market, le illustrazioni e i laboratori creativi coinvolgeranno artigiani e artisti provenienti da Genova e oltre, dando vita a una vera e propria mappa diffusa della creatività. La sera, le piazze si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto, con musica dal vivo, danze popolari e spettacoli teatrali capaci di attrarre pubblici diversi e di ogni età.

Un aspetto particolarmente significativo di questa edizione è la partecipazione dell’Associazione AMA – Abitanti Maddalena, realtà storica del centro storico che non fa parte del progetto di comunità del Sestiere del Molo ma che ha scelto di esserci, portando il Repessin, il celebre mercatino dell’usato e del riuso. Sarà l’occasione per rafforzare il dialogo tra aree diverse del centro storico e costruire nuove alleanze: i proventi delle iscrizioni al Repessin saranno infatti destinati ad attività culturali e sociali nella Maddalena, creando un ponte concreto tra quartieri limitrofi e alimentando la collaborazione tra comunità.

È un segnale importante di apertura, che dimostra come la cultura e l’artigianato possano diventare strumenti di connessione anche tra realtà che non appartengono allo stesso percorso progettuale ma che condividono valori comuni.

L’Assessora Cristina Lodi sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: «M.U.R.A. è molto più di un festival: è un progetto che restituisce centralità ai nostri vicoli e piazze, trasformandoli in luoghi di bellezza, incontro e solidarietà. Valorizzare il fatto a mano significa promuovere non soltanto il talento artigiano, ma anche una visione della città fondata sulla cura reciproca, sul rispetto dei tempi umani e sulla condivisione. In un’epoca in cui spesso prevalgono velocità e isolamento, iniziative come M.U.R.A. ci ricordano l’importanza di fermarci, di tessere legami e di costruire comunità accoglienti. Questo festival rafforza il senso di appartenenza, mette in connessione quartieri diversi e offre opportunità concrete di crescita, soprattutto per i giovani e per chi vive il centro storico quotidianamente. Come Comune, crediamo che eventi di questo tipo siano fondamentali per combattere l’impoverimento sociale e culturale, stimolare nuove forme di economia

sostenibile e rendere Genova una città sempre più inclusiva».

Dichiara Simona Cosso, Presidente Municipio 1 Genova: «In questo particolare momento ci sembra importante moltiplicare le occasioni per vivere, frequentate ed animare questa parte del centro storico con iniziative che diano spazio alla creatività e all’arte in una dimensione di fruizione pubblica e nel significato che rappresentano : un presidio culturale , sociale , umano».

«Questa edizione sarà dedicata al fatto a mano e il focus sarà la lentezza e la cura dei rapporti umani che l’artigianato porta con sé»- spiega Francesca Principato, organizzatrice del Festival M.U.R.A. e di Cactus Market – «Ci saranno mercatini diversi, laboratori, spettacoli serali ai Giardini Luzzati, con il coinvolgimento degli hub del Molo e degli abitanti. È un momento che fa dialogare chi vive il quartiere con chi arriva dalla Maddalena e di Prè o da altre parti della città, creando relazioni attraverso la manualità, l’arte e la partecipazione».

Anche per Marco Montoli, coordinatore del Progetto di Comunità in Centro Storico, il valore del festival risiede nella capacità di far emergere l’artigianato come pratica culturale e sociale – «Dare spazio all’artigianato significa valorizzare una forma di produzione che rafforza le comunità senza snaturarle, offrendo un modello alternativo alla turistificazione. È una produzione che arricchisce i quartieri e al tempo stesso piace ai visitatori, ma non toglie valore agli abitanti. Ci auguriamo che questo festival possa rappresentare un punto di partenza per attrarre nuove realtà artigiane e consolidare il centro storico come luogo in cui crescere e investire».

M.U.R.A. 2025 sarà anche un’occasione per coniugare arte e impegno sociale, in concomitanza con la manifestazione nazionale per la Palestina del 4 ottobre, il festival parteciperà con azioni simboliche, dirette dai Giardini Luzzati e la proposta di prodotti artigianali dedicati, esprimendo la propria vicinanza al popolo di Gaza.

Tre giorni di mercati, laboratori, spettacoli e musica per scoprire un centro storico autentico, vissuto e partecipato, dove la comunità si intreccia con l’arte e con l’artigianato. M.U.R.A. conferma così la sua vocazione: aprire spazi di incontro, promuovere la bellezza delle relazioni, ridare valore a ciò che è fatto a mano e costruito insieme.

