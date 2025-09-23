Cultura, pubblicato il bando per la 7°edizione del concorso di teatro emergente Intransito

Genova. Il Comune di Genova ha pubblicato il bando di partecipazione alla 7ª edizione di “Intransito”, la rassegna di teatro emergente under 35 promossa dall’Ente in collaborazione con Teatro Akropolis ETS, Associazione La Chascona e Compagnia Officine Papage per valorizzare il lavoro di giovani compagnie e artisti emergenti della scena nazionale.

“Intransito” – in programma il 16, 17 e 18 dicembre al Teatro Akropolis di Sestri Ponente – offrirà a sei gruppi, selezionati da una prima commissione formata dagli organizzatori (direttori artistici delle compagnie coinvolte e rappresentanti della Direzione comunale Politiche Culturali) l’opportunità di presentare il proprio lavoro, nell’ambito del sistema teatro del Comune di Genova, di fronte ad operatori, critici e personalità del mondo del teatro a livello nazionale.

Nel corso della rassegna una seconda Commissione, formata da critici e operatori di rilevanza nazionale, visionerà i sei spettacoli selezionati per decretare il vincitore, il quale potrà rappresentare replica della propria opera all’interno dei festival organizzati dai soggetti promotori (Teatro Akropolis, Associazione La Chascona e Compagnia Officine Papage).

https://www.comune.genova.it/novita/avvisi/bando-intransito-2025 Il bando è scaricabile al link

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 23.59 di domenica 19 ottobre 2025 attraverso il form online disponibile alla pagina https://fascicolo.comune.genova.it/procedure:c_d969:partecipazione.avvisi.pubblici attraverso il form online disponibile alla pagina

https://www.comune.genova.it/ alla sezione bandi/cultura. L’elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato indicativamente a partire dal 20 novembre 2025 sul sitoalla sezione bandi/cultura.

Il bando è rivolto a gruppi teatrali formali, aventi sede o comunque operanti stabilmente sul territorio nazionale, in cui almeno il 70% dei componenti il cast artistico deve essere di età inferiore o uguale ai 35 anni alla data di scadenza del bando.

«”Intransito” è un progetto che in questi anni ha saputo valorizzare il lavoro di giovani compagnie e artisti under 35 della scena nazionale che portano avanti una ricerca nell’ambito del teatro emergente – dichiara l’assessore comunale alla Cultura Giacomo Montanari – nelle passate edizioni ha riscosso l’interesse di oltre 200 candidati, alcuni dei quali sono stati selezionati per altri concorsi, o sono divenuti vincitori di prestigiosi premi nazionali, portando il nome della città, assieme alle sue realtà teatrali, in giro per il mondo. Anche nel 2025, in collaborazione con Teatro Akropolis ETS, Associazione La Chascona e Compagnia Officine Papage, puntiamo ad intercettare alcune delle realtà più interessanti del panorama teatrale giovanile genovese, ligure e italiano, dando loro una concreta opportunità di mostrare le proprie capacità e di affacciarsi al mondo del teatro. Una preziosa occasione di crescita personale e professionale, ma anche la possibilità per Genova e per il sistema teatrale genovese di rafforzare e far conoscere i tantissimi spazi culturali disseminati sul territorio come il Teatro Akropolis, in linea – conclude Montanari – con la nostra visione di un sistema e di un’offerta culturali diffuse e accessibili a tutti».