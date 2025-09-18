  • News24
La vertenza

Crisi Amt, lavoratori appalti ancora senza stipendio: “Sette lavoratori senza farmaci salvavita”

La denuncia della Uiltrasporti Liguria per i dipendenti delle aziende delle imprese Fidente e Miorelli, che si occupano di manovre e pulizie

bus autobus amt brignole

Genova. La Uiltrasporti Liguria denuncia la grave situazione in cui si trovano sette lavoratori dell’appalto pulizia/manovra Amt Genova, delle imprese Fidente e Miorelli, i quali non hanno ancora percepito l’ultima mensilità di stipendio.

“Potrebbe sembrare un ritardo di poco conto, ma non lo è: gli stipendi di questi lavoratori sono talmente bassi che non consentono alcun fondo di riserva – dichiara Silvana Comanducci, segretaria regionale Uiltrasporti Liguria –  La mancanza anche di una sola mensilità li ha già messi nell’impossibilità di provvedere alle spese essenziali. Oggi siamo di fronte a un fatto inaccettabile: alcuni di loro non possono acquistare medicinali salvavita prescritti dai medici curanti: il rischio concreto è per la salute e la stessa vita”.

La Uiltrasporti, prosegue il sindacato, ritiene “responsabili tutti i soggetti coinvolti per le conseguenze su salute e benessere dei lavoratori e chiede con urgenza: il pagamento immediato della retribuzione, l’intervento della Prefettura e della Asl per tutelare lavoratori fragili e monoreddito, la convocazione urgente di un tavolo di crisi che eviti il ripetersi di simili situazioni”.

Non è accettabile che chi garantisce un servizio pubblico essenziale sia costretto a vivere in condizioni di povertà estrema e senza tutele. In assenza di risposte tempestive, la Uiltrasporti annuncia che metterà in campo ogni iniziativa sindacale e legale a difesa della dignità e della salute dei lavoratori e segnalerà la vicenda alle autorità competenti anche a livello nazionale”, chiude Comanducci.

