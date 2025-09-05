  • News24
Crisi Amt, 50 dipendenti di un’azienda in appalto senza stipendio: “Pronti allo sciopero”

Al centro della vertenza i lavoratori dell’azienda Riccitelli, che per la partecipata comunale svolge il servizio di trasporto pubblico extraurbano nell'area metropolitana

filobus solaris amt

Genova. Ancora criticità sulle linee extraurbane Amt a causa della crisi di liquidità dell’azienda.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa hanno infatti denunciato che 50 dipendenti dell’azienda Riccitelli, che per Amt svolge il servizio di trasporto pubblico extraurbano nell’area metropolitana, non hanno ancora ricevuto lo stipendio di agosto.

“A seguito dei ritardi nei pagamenti da parte di Amt delle fatture relative al periodo febbraio-giugno, l’azienda incontrerà difficoltà nel corrispondere gli stipendi maturati nel mese di agosto, oltre che nel provvedere al versamento degli oneri riflessi agli Istituti competenti”, fanno sapere i sindacati.

“Riteniamo tale atteggiamento inaccettabile nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno, nonostante le inefficienze aziendali, garantiscono con professionalità un servizio efficiente e puntuale. Si tratta di personale che percepisce già salari inadeguati e che oggi si vede addirittura negato il diritto più elementare: lo stipendio – proseguono – Non accetteremo il ricatto secondo cui ‘se Amt non paga, Riccitelli non paga gli stipendi’. Le difficoltà di cassa e le inefficienze della filiera degli appalti non possono ricadere sulle spalle dei lavoratori, che sono sempre gli unici a pagare le conseguenze”.

 Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa hanno quindi avviato le procedure di raffreddamento annunciando che, se non arriveranno risposte concrete, verrà proclamato un pacchetto di scioperi “per ristabilire la correttezza dei pagamenti e la dignità del lavoro”.

