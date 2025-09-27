“Da sponda a sponda per la Palestina”, il corteo di barche davanti alle coste di Genova

Genova. Un corteo di barche che sfilerà sottocosta nel levante di Genova, munito di striscioni e di bandiere, per informare e tenera alta l’attenzione su quello che sta succedendo al popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania, denunciando la complicità economica degli accordi commerciali con Israele e che coinvolgono anche il nostro porto.

Questa l’iniziativa che si terrà domani mattina, domenica 28 settembre ore 11, con partenza dal lido di Boccadasse: “Vieni con barche, gozzi, canoe, derive e gommoni – si legge nel volantino che promuove l’iniziativa intitolata “Da sponda a sponda Palestina libera – porta la tua bandiera della Palestina e unisciti alla flotta contro il genocidio”.

La mobilitazione si inserisce nella sempre più corposa lista di iniziative che in queste ultime settimane si stanno moltiplicando in supporto alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e, soprattutto, in segno di protesta contro il massacro che si sta consumando da anni nella Striscia di Gaza, oggi di fatto un campo di concentramento a cielo aperto.

Questa sera, come è noto, è prevista una nuova grande fiaccolata che partirà alle 20.30 dalla sede di Music for Peace, per poi attraversare la città, supportando l’occupazione di Balbi 5 e poi terminare in piazza Matteotti. Nel frattempo l’attenzione rimane puntata su quanto sta succedendo a Gaza e alla Sumud Flotilla, in queste ore ferma a Creta in trattativa con le autorità italiane, che hanno offerto un canale di mediazione: una proposta che arriva tardiva, secondo molti, e che probabilmente non cambierà i piani della missione. Nel frattempo i sindacai, forse in maniera unitaria, si preparano a nuovi scioperi generali in caso di violenza contro l’equipaggio della missione umanitaria.