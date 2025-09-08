Corsie gialle, novità a Genova: potranno usarle (gratis) anche gli Ets per il trasporto disabili

Genova. I veicoli degli enti del terzo settore (Ets) regolarmente registrati che effettuano trasporto di persone disabili potranno transitare gratuitamente sulle corsie gialle a Genova. È la sperimentazione annunciata dal Comune oggi durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative della European Mobility Week.
Nello specifico verrà avviata una sperimentazione volta a modificare la disciplina di accesso alle corsie riservate, con l’obiettivo di favorire una mobilità più inclusiva e solidale. La sperimentazione riguarda l’ampliamento della categoria ESE_18, che comprende i veicoli esentati dal pagamento per la circolazione sulle corsie gialle.
In particolare, saranno inclusi gli Enti del terzo Settore regolarmente iscritti al Runts, che operano senza scopo di lucro nel trasporto di persone con disabilità motoria, intellettiva e socio-relazionale. Ogni ente potrà registrare fino a due veicoli, utilizzati per finalità riabilitative, lavorative e socio-riabilitative.
Inoltre, saranno ricompresi nella stessa categoria anche i veicoli Onlus attualmente inclusi nella tariffa AUT_10, impiegati per il trasporto di pazienti verso strutture ospedaliere per cure salva-vita. La misura, nelle intenzioni del Comune, consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza, permettendo agli enti di prestare servizio in modo più rapido ed efficace con benefici per l’efficienza degli interventi e la qualità dell’assistenza offerta.
La sperimentazione proseguirà fino all’approvazione del nuovo regolamento per le corsie riservate e probabilmente diventerà una misura strutturale: “Ci sono altre questioni che devono essere aggiornate – spiega l’assessore Robotti -. Contiamo di arrivare all’approvazione in consiglio comunale entro fine anno“.