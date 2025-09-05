Cornigliano, la proposta di Pastorino e Tassara: “Nuove centraline Arpal e indagine epidemiologica nel quartiere”

Genova. In Regione e in Comune sono stati presentati due atti ufficiali – un’interrogazione a risposta immediata e una mozione – per chiedere l’attivazione immediata di nuove centraline ARPAL e indagini epidemiologiche approfondite sul quartiere di Cornigliano, oggi al centro del dibattito sull’ipotesi di installazione di un forno elettrico nelle aree ex-Ilva.

Gianni Pastorino (Consigliere Regionale, capogruppo “Andrea Orlando Presidente”): “Ho presentato un’interrogazione urgente in Regione per chiedere ad Arpal e ad Asl di installare subito nuove centraline di monitoraggio e avviare indagini puntuali su suolo, falde e stato di salute dei cittadini. Senza dati certi, pubblici e aggiornati, non è possibile valutare l’impatto reale di qualsiasi progetto industriale. Non possiamo permettere che il futuro di Cornigliano venga deciso senza garanzie né sulla salute né sull’ambiente. Solo con informazioni trasparenti e verificabili possiamo affrontare il tema occupazionale in maniera seria, costruendo soluzioni che tengano insieme la tutela del lavoro e la sicurezza delle persone. Due elementi imprescindibili che devono procedere di pari passo.”

“La questione del forno elettrico tocca un nervo scoperto per i cittadini e le cittadine di Cornigliano, che giustamente chiedono garanzie rispetto alla tutela della salute e dell’ambiente. Cornigliano negli anni ha già pagato un prezzo altissimo, e trovare una composizione tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute deve necessariamente essere la priorità della nostra amministrazione – scrive Sara Tassara (Lista Civica Silvia Salis) – Una volta venuti a conoscenza dell’assenza di dati epidemiologici, attivarsi per l’installazione di centraline da parte di Arpal, oltre che per tutti gli altri controlli su suolo e acque, ci è parso un atto dovuto oltre che un’azione semplice su cui basare ogni progetto che coinvolgerà il territorio di Cornigliano. Ad oggi non abbiamo dati aggiornati, ed è fondamentale conoscere lo stato delle aree ex-Ilva prima di procedere con qualsiasi decisione. Il ministro Urso è venuto a Genova, ma non è stato molto chiaro: per questo riteniamo che partire dai dati certi sia un passaggio imprescindibile e che ogni ragionamento futuro debba essere condiviso con la popolazione di Cornigliano”